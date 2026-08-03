Cracovia – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.08.2026)

Cracovia - Pogoń Szczecin to mecz kończący drugą kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na obiekcie przy Kałuży odbędzie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Cracovia – Pogoń: gdzie oglądać?

Cracovia zagra na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację rozgrywek Krakowianie zdobyli cenny punkt w starciu z mistrzem Polski. Piłkarze Bartosza Grzelaka bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Lechem Poznań. Na jednym z treningów poważnej kontuzji doznał Filip Marchwiński. Piłkarz został wypożyczony z Lecce i zerwał przeszczep więzadła krzyżowego przedniego.

Portowcy również liczą na pierwszy komplet punkty w sezonie. Zespół prowadzony przez Oscara Garcię przegrali u siebie z Legią Warszawa (0:1). – Ekstraklasa jest taką ligą, że każdy mecz jest zacięty i na styku. Pracujemy nad tym, byśmy częściej mieli piłkę i byli odważni z piłką – podkreśla szkoleniowiec Pogoni.

Cracovia – Pogoń: transmisja w TV

Mecz Cracovia – Pogoń Szczecin będzie transmitowany na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Starcie, które zostanie rozegrane na stadionie im. Józefa Piłsudskiego, skomentują Kamil Kania i Michał Trela.

Cracovia – Pogoń: stream online

Spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin będzie można śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu CANAL+. Pierwszy gwizdek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.

Cracovia – Pogoń: sonda

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Cracovia – Pogoń: kursy bukmacherskie

Cracovia Pogoń Szczecin 2.25 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2026 16:02

Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Pogoń Szczecin? Rywalizacja w Krakowie rozpocznie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać mecz Cracovia – Pogoń Szczecin? Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online.

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