Cracovia – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.08.2026)

Cracovia – Pogoń: gdzie oglądać?
Cracovia zagra na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację rozgrywek Krakowianie zdobyli cenny punkt w starciu z mistrzem Polski. Piłkarze Bartosza Grzelaka bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Lechem Poznań. Na jednym z treningów poważnej kontuzji doznał Filip Marchwiński. Piłkarz został wypożyczony z Lecce i zerwał przeszczep więzadła krzyżowego przedniego.
Portowcy również liczą na pierwszy komplet punkty w sezonie. Zespół prowadzony przez Oscara Garcię przegrali u siebie z Legią Warszawa (0:1). – Ekstraklasa jest taką ligą, że każdy mecz jest zacięty i na styku. Pracujemy nad tym, byśmy częściej mieli piłkę i byli odważni z piłką – podkreśla szkoleniowiec Pogoni.
Cracovia – Pogoń: transmisja w TV
Mecz Cracovia – Pogoń Szczecin będzie transmitowany na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Starcie, które zostanie rozegrane na stadionie im. Józefa Piłsudskiego, skomentują Kamil Kania i Michał Trela.
Cracovia – Pogoń: stream online
Spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin będzie można śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu CANAL+. Pierwszy gwizdek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.
Cracovia – Pogoń: sonda
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Cracovia – Pogoń: kursy bukmacherskie
Rywalizacja w Krakowie rozpocznie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godzinie 19:00.
Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online.
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