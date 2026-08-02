Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?
Śląsk Wrocław podejmie Raków Częstochowa w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny nieudanie rozpoczęły nowy sezon, przegrywając swoje mecze w 1. serii gier. Z zerowym dorobkiem punktowym zarówno Wojskowi, jak i Medaliki plasują się obecnie w dolnych rejonach tabeli. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja w TV
Starcie w ramach 2. kolejki naszej ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na następujących kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i TVP Sport.
- Zobacz: terminarz PKO BP Ekstraklasy
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: stream online
Potyczkę między Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa obejrzysz także w internecie. Ten mecz znajdziesz na platformach streamingowych – CANAL+ online oraz tvpsport.pl.
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 17:30.
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