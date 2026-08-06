Hapoel Tel-Aviv – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.08.2026)

Hapoel Tel-Aviv będzie rywalem GKS-u Katowice w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku. Początek rywalizacji o godzinie 20:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Hapoel Tel-Aviv – GKS Katowice: gdzie oglądać?

GKS Katowice sprawił miłą niespodziankę w poprzedniej rundzie, odwracając losy dwumeczu z MSK Żyliną. Mimo porażki w pierwszym spotkaniu (1:2) podopieczni Rafała Góraka odnieśli przekonujące zwycięstwo w rewanżu (3:1). W efekcie awansowali do 3. rundy, gdzie czeka na nich Hapoel Tel-Aviv. Z racji faktu, że jest to drużyna z Izraela, spotkanie w roli gospodarza zagrają na Węgrzech.

Hapoel w poprzedniej rundzie sprawił sensację, wyrzucając za burtę Ligi Konferencji bułgarskiego giganta – Łudogorec Razgrad. Pierwszy mecz pewnie wygrali (2:0), a w rewanżu dowieźli pozytywny wynik dwumeczu, remisując na wyjeździe (2:2).

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Hapoel Tel-Aviv – GKS Katowice: transmisja TV

Mecz Hapoel Tel-Aviv – GKS Katowice rozpocznie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. Areną zmagań będzie Diosgyori Stadion w miejscowości Miszkolc na Węgrzech. Transmisja dostępna będzie w telewizji na kanale TVP Sport.

Hapoel Tel-Aviv – GKS Katowice: transmisja online

Mecz GKS-u Katowice z Hapoelem Tel-Aviv będzie można śledzić także w internecie. Za darmo zobaczysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz Smart TV.