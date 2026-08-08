Rodri wybrał Barcelonę kosztem Realu. Doradził mu słynny trener

Rodri prowadził zaawansowane rozmowy z Realem Madryt, ale ostatecznie przejdzie do Barcelony. Jak dowiedział się Melchor Ruiz, przeprowadzkę na Camp Nou doradził mu Pep Guardiola.

Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Pep Guardiola polecił Rodriemu transfer do Barcelony

Rodri dąży do rozstania z Manchesterem City podczas aktualnego letniego okienka transferowego. 30-letni pomocnik chce bowiem wrócić do Hiszpanii i być bliżej rodziny. Choć doświadczony zawodnik był w ostatnim czasie bliski przeprowadzki do Realu Madryt, to ostatecznie ma zasilić szeregi Barcelony. Według najnowszych informacji mediów między stronami trwają zaawansowane negocjacje.

Jak podaje Melchor Ruiz, Rodri przed podjęciem ostatecznej decyzji skontaktował się z Pepem Guardiolą. Słynny szkoleniowiec miał polecić hiszpańskiemu piłkarzowi przeprowadzkę na Camp Nou. Obaj panowie doskonale znają się ze wspólnego pobytu na Etihad Stadium. Guardiola świetnie zna realia Barcelony i uważa, że Rodri będzie pasował do filozofii zespołu Dumy Katalonii.

Mierzący 190 centymetrów pomocnik jest zawodnikiem drużyny Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 298 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 32 asysty. Według specjalistycznego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 50 milionów euro.