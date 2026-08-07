Wisła Kraków – Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na ogromne emocje w tym pojedynku. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Pacheco

Wisła Kraków – Wisła Płock: gdzie oglądać?

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie Wisłę Płock, a „Wiślackie Derby” zapowiadają się na pełne emocji. Biała Gwiazda z dorobkiem trzech punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli, natomiast Nafciarze zgromadzili cztery oczka, co daje im trzecią lokatę w stawce. Początek tej rywalizacji w piątek, 7 sierpnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Kraków – Wisła Płock.

Wisła Kraków – Wisła Płock: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Michał Trela.

Wisła Kraków – Wisła Płock: stream online

Pojedynek w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.

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Wisła Kraków – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Wisła Kraków Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2026 02:00

Wisła Kraków – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Kraków – Wisła Płock? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – Wisła Płock? Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (7 sierpnia) o godzinie 20:30.

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