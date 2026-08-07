Wisła Kraków – Wisła Płock: gdzie oglądać?
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie Wisłę Płock, a „Wiślackie Derby” zapowiadają się na pełne emocji. Biała Gwiazda z dorobkiem trzech punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli, natomiast Nafciarze zgromadzili cztery oczka, co daje im trzecią lokatę w stawce. Początek tej rywalizacji w piątek, 7 sierpnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Kraków – Wisła Płock.
Wisła Kraków – Wisła Płock: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Michał Trela.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Wisła Kraków – Wisła Płock: stream online
Pojedynek w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.
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Wisła Kraków – Wisła Płock: kursy bukmacherskie
Wisła Kraków – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (7 sierpnia) o godzinie 20:30.
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