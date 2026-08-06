Raków Częstochowa – Hammarby: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.08.2026)

Raków Częstochowa - Hammarby: gdzie oglądać mecz? Spotkanie 3. rundy el. Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00. Transmisja tylko i wyłącznie w Kanale Sportowym na YouTube.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Raków – Hammarby: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa nie miał większych problemów z tym, aby awansować do 3. rundy el. Ligi Konferencji. W poprzednim etapie rozgrywek pewnie pokonali maltańską Vallettę FC. U siebie wygrali (3:1), a w rewanżu rozbili rywala aż (4:0). Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja w Ekstraklasie, gdzie po dwóch pierwszych meczach plasują się na 17. miejscu z dwiema porażkami na koncie.

Hammarby w porównaniu do Rakowa rywalizowało do tej pory w eliminacjach Ligi Europy. Szwedzi musieli uznać wyższość Anderlechtu, choć pierwsze spotkanie zakończyło się remisem (1:1). W rewanżu lepsza była drużyna z Belgii, wygrywając (3:1). Warto dodać, że ekipa ze Sztokholmu jest w połowie rozgrywek ligowych. Na półmetku zajmują 2. miejsce w tabeli, ale z dużą stratą do lidera.

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Raków – Hammarby: transmisja TV

Brak transmisji Raków Częstochowa – Hammarby w telewizji.

Raków – Hammarby: transmisja online

Mecz Raków Częstochowa – Hammarby odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00. Wyłączne prawa do transmisji spotkania w 3. rundzie el. Ligi Konferencji posiada Kanał Sportowy. Transmisja będzie dostępna na YouTube.