Van De Zandschulp – Hurkacz: gdzie oglądać? Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo (07.08.2026)

Van De Zandschulp – Hurkacz: gdzie oglądać na żywo?
Hubert Hurkacz awansował do 1/16 finału turnieju ATP Montreal. W poprzednich dniach wygrywał mecze z takimi rywalami jak Alejandro Tabilo (6:4, 7:6) oraz Marcos Giron (7:5, 4:6, 6:2). W nadchodzącym spotkaniu czeka go nie lada wyzwanie.
Jego rywalem będzie Botić Van De Zandschulp. Holender to 70. tenisista światowego rankingu. Niemniej jednak w poprzedniej rudzie sprawił olbrzymią niespodziankę, wyrzucając z turnieju Daniła Miedwiediewa (6:3, 7:6). Wcześniej za to potrzebował trzech setów w rywalizacji z Giovannim Mpetshi Perricardem z Francji (6:2, 3:6, 6:3).
Będzie to drugie w historii starcie Van De Zandschulp – Hurkacz. W 2021 roku w Wielkim Szlemie, a konkretnie podczas French Open polski tenisista przegrał w pięciu setach (7:6, 7:6, 2:6, 2:6, 4:6).
Van De Zandschulp – Hurkacz: transmisja za darmo
Wszystkie mecze polskich tenisistów w ATP Montreal można oglądać za darmo w internecie w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto z kodem GOALPROMO oraz postawisz dowolny zakład za min. 2 zł, a transmisja na żywo zostanie odblokowana.
Van De Zandschulp – Hurkacz: transmisja w TV
Transmisja meczu Huberta Hurkacza z Boticiem Van De Zandschulpem będzie dostępna w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Początek spotkania w piątek, 7 sierpnia o godzinie 18:30.
Mecz Botić Van De Zandschulp – Hubert Hurkacz będzie transmitowany na sportowych antentach Polsatu oraz w STS TV.
Mecz Botić Van De Zandschulp – Hubert Hurkacz odbędzie się w piątek, 7 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.