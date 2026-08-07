Van De Zandschulp – Hurkacz: gdzie oglądać? Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo (07.08.2026)

Hubert Hurkacz zagra z Boticiem Van De Zandschulpem w 1/16 finału WTA Montreal. Spotkanie odbędzie się w piątek, 7 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza na żywo.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Van De Zandschulp – Hurkacz: gdzie oglądać na żywo?

Hubert Hurkacz awansował do 1/16 finału turnieju ATP Montreal. W poprzednich dniach wygrywał mecze z takimi rywalami jak Alejandro Tabilo (6:4, 7:6) oraz Marcos Giron (7:5, 4:6, 6:2). W nadchodzącym spotkaniu czeka go nie lada wyzwanie.

Jego rywalem będzie Botić Van De Zandschulp. Holender to 70. tenisista światowego rankingu. Niemniej jednak w poprzedniej rudzie sprawił olbrzymią niespodziankę, wyrzucając z turnieju Daniła Miedwiediewa (6:3, 7:6). Wcześniej za to potrzebował trzech setów w rywalizacji z Giovannim Mpetshi Perricardem z Francji (6:2, 3:6, 6:3).

Będzie to drugie w historii starcie Van De Zandschulp – Hurkacz. W 2021 roku w Wielkim Szlemie, a konkretnie podczas French Open polski tenisista przegrał w pięciu setach (7:6, 7:6, 2:6, 2:6, 4:6).

Van De Zandschulp – Hurkacz: transmisja za darmo

Wszystkie mecze polskich tenisistów w ATP Montreal można oglądać za darmo w internecie w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto z kodem GOALPROMO oraz postawisz dowolny zakład za min. 2 zł, a transmisja na żywo zostanie odblokowana.

Van De Zandschulp – Hurkacz: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza z Boticiem Van De Zandschulpem będzie dostępna w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Początek spotkania w piątek, 7 sierpnia o godzinie 18:30.