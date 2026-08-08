Arsenal skontaktował się z Tottenhamem. To byłby kontrowersyjny ruch

Arsenal jest zainteresowany pozyskaniem Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur. Koguty nie planują jednak podejmować negocjacji z Kanonierami - podaje gazeta The Mirror.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Cristian Romero celem transferowym Arsenalu

Cristian Romero planuje opuścić Tottenham Hotspur podczas obecnego letniego okienka transferowego. 28-letni stoper chce bowiem spróbować nowego wyzwania i przenieść się do zespołu z najwyższej półki. W ostatnich tygodniach Argentyńczyka łączono między innymi z Interem Mediolan, Atletico Madryt oraz Barceloną. Lista zainteresowanych jego usługami jest jednak zdecydowanie dłuższa.

Jak się okazuje, chrapkę na sprowadzenie Romero ma również Arsenal. Jak podaje gazeta „The Mirror”, Kanonierzy skontaktowali się już z Tottenhamem w sprawie pozyskania defensora. Koguty nie planują jednak podejmować negocjacji ze swoim lokalnym rywalem. Tamtejsi działacze nie chcą wzmacniać ligowego konkurenta i zdecydowanie preferują sprzedaż zawodnika do zagranicznego klubu.

Rozchwytywany stoper reprezentuje Tottenham od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atalanty Bergamo za około 52 miliony euro. Do tej pory rozegrał 156 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 7 asyst w koszulce drużyny Spurs. Kontrakt 58-krotnego reprezentanta Argentyny obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50 milionów euro.