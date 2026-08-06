Golubić – Świątek: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (06.08.2026)

Iga Świątek zagra z Viktoriją Golubić w 1/16 finału WTA Toronto. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek na żywo.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Viktorija Golubić – Iga Świątek: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek wróciła do rywalizacji po nieudanym Wimbledonie, gdzie odpadła w 1/16 finału. Obecnie bierze udział w WTA Toronto. Na start pokonała Sarę Bejlek (6:0, 6:3), która zajmuje 38. miejsce w rankingu WTA. W czwartek, 6 sierpnia 2026 roku zmierzy się z kolejną niżej rozstawioną rywalką. Jej przeciwniczką będzie 51. rakieta świata – Viktorija Golubić ze Szwajcarii.

Golubić ma za sobą dwa mecze w Toronto. Odniosła zwycięstwo w starciu z Kimberly Birell (7:6, 6:4) oraz Donną Vekić (5:7, 6:2, 6:3). Faworytką bez wątpienia będzie Świątek, która wygrała trzy z czterech poprzednich rywalizacji bezpośrednich. Ostatni raz Golubić była rywalką Polki w 2022 roku podczas WTA Miami. Mecz zakończył się wygraną (6:2, 6:0) na korzyść Świątek.

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Viktorija Golubić – Iga Świątek: transmisja za darmo

Mecz Viktorija Golubić – Iga Świątek odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30. Darmowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPROMO oraz postawić dowolny zakład za minimum 2zł.

Viktorija Golubić – Iga Świątek: transmisja w TV

Transmisja meczu Golubić – Świątek będzie dostępna w telewizji. Prawa do pokazywania turnieju WTA Toronto posiada stacja Canal+. Spotkanie Igi Świątek można obejrzeć na kanale Canal+ Sport o godzinie 18:30.