Ferencvaros TC – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?
Ferencvaros TC – Górnik Zabrze to jedno z najciekawszych spotkań rewanżowej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Zabrzanie stają przed kolejnym wielkim wyzwaniem po niezłym dwumeczu z Fenerbahce i w Budapeszcie powalczą o wykonanie kroku w kierunku awansu do fazy ligowej europejskich pucharów.
Gospodarze od lat należą do czołówki węgierskiej piłki nożnej i regularnie występują w europejskich pucharach. W związku z tym środowa potyczka zapowiada się na wymagającą dla wicemistrza PKO BP Ekstraklasy. Górnik pokazał jednak, że potrafi skutecznie przeciwstawiać się faworytom i zrobi wszystko, aby wrócić do kraju z korzystnym wynikiem.
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Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Ferencvaros TC – Górnik będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Starcie skomentują Paweł Ślęzak i Marcin Kaczmarek.
Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: transmisja online
Rywalizacja będzie dostępna również online. Spotkanie Ferencvaros – Górnik można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go, a także na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz wybranych telewizorach Smart TV obsługujących usługę.
Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Ferencvaros
- wygraną Górnika
- remisem
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Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie
Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ferencvaros kształtuje się na poziomie 1.72. Dla porównania wariant na zwycięstwo Zabrzan wyceniono na 4.95.
Spotkanie Ferencvaros – Górnik będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium, a także w aplikacji Polsat Box Go.
Spotkanie odbędzie się w środę (5 sierpnia) o godzinie 20:15.
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