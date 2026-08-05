Ferencvaros TC - Górnik Zabrze: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na środę 5 sierpnia.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Erik Janza

Ferencvaros TC – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Ferencvaros TC – Górnik Zabrze to jedno z najciekawszych spotkań rewanżowej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Zabrzanie stają przed kolejnym wielkim wyzwaniem po niezłym dwumeczu z Fenerbahce i w Budapeszcie powalczą o wykonanie kroku w kierunku awansu do fazy ligowej europejskich pucharów.

Gospodarze od lat należą do czołówki węgierskiej piłki nożnej i regularnie występują w europejskich pucharach. W związku z tym środowa potyczka zapowiada się na wymagającą dla wicemistrza PKO BP Ekstraklasy. Górnik pokazał jednak, że potrafi skutecznie przeciwstawiać się faworytom i zrobi wszystko, aby wrócić do kraju z korzystnym wynikiem.

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Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Ferencvaros TC – Górnik będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Starcie skomentują Paweł Ślęzak i Marcin Kaczmarek.

Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: transmisja online

Rywalizacja będzie dostępna również online. Spotkanie Ferencvaros – Górnik można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go, a także na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz wybranych telewizorach Smart TV obsługujących usługę.

Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ferencvaros

wygraną Górnika

remisem wygraną Ferencvaros

wygraną Górnika

remisem 0 Votes

Ferencvaros TC – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ferencvaros kształtuje się na poziomie 1.72. Dla porównania wariant na zwycięstwo Zabrzan wyceniono na 4.95.

Ferencvaros Górnik Zabrze 1.72 3.78 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2026 16:59

Gdzie oglądać mecz Ferencvaros TC – Górnik Zabrze? Spotkanie Ferencvaros – Górnik będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium, a także w aplikacji Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Ferencvaros TC – Górnik Zabrze? Spotkanie odbędzie się w środę (5 sierpnia) o godzinie 20:15.

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