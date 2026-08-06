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Jagiellonia Białystok – Rangers FC, gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok – Rangers FC to jedno z najciekawszych spotkań III rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy stanie przed trudnym wyzwaniem, mierząc się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii szkockiej piłki nożnej. Dla zespołu Adriana Siemieńca będzie to okazja, aby potwierdzić swoją wartość na europejskiej scenie i zrobić ważny krok w kierunku awansu do kolejnej fazy rozgrywek.
Rangers od lat regularnie występują w europejskich pucharach i dysponują kadrą pełną doświadczonych zawodników. Jagiellonia liczy jednak na wsparcie własnych kibiców i będzie chciała wykorzystać atut własnego stadionu, aby wypracować korzystny wynik przed rewanżem.
Jagiellonia Białystok – Rangers FC: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Jagiellonia Białystok – Rangers FC będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Starcie skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Sprawdź jak odebrać dostęp na 3 miesiące do Polsat Box Go i sportowych kanałów Polsatu w promocji dla nowych klientów STS >>>
Jagiellonia Białystok – Rangers FC: transmisja online
Kibice, którzy będą chcieli śledzić spotkanie przez internet, mogą skorzystać z platformy Polsat Box Go. Transmisja będzie dostępna na komputerach, smartfonach, tabletach oraz wybranych telewizorach Smart TV.
Jagiellonia Białystok – Rangers FC: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną JAgiellonii
- wygraną Rangers
- remisem
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Jagiellonia Białystok – Rangers FC: kursy bukmacherskie
Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną szkockiej ekipy kształtuje się na poziomie 2.30. Dla porównania wariant na zwycięstwo Żółto-czerwonych wyceniono na 3.13.
Spotkanie Jagiellonia – Rangers będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium, a także w aplikacji Polsat Box Go.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (6 sierpnia) o godzinie 18:00.
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