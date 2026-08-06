Jagiellonia - Rangers FC: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 6 sierpnia.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

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Jagiellonia Białystok – Rangers FC, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok – Rangers FC to jedno z najciekawszych spotkań III rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy stanie przed trudnym wyzwaniem, mierząc się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii szkockiej piłki nożnej. Dla zespołu Adriana Siemieńca będzie to okazja, aby potwierdzić swoją wartość na europejskiej scenie i zrobić ważny krok w kierunku awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

Rangers od lat regularnie występują w europejskich pucharach i dysponują kadrą pełną doświadczonych zawodników. Jagiellonia liczy jednak na wsparcie własnych kibiców i będzie chciała wykorzystać atut własnego stadionu, aby wypracować korzystny wynik przed rewanżem.

Jagiellonia Białystok – Rangers FC: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Jagiellonia Białystok – Rangers FC będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Starcie skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Sprawdź jak odebrać dostęp na 3 miesiące do Polsat Box Go i sportowych kanałów Polsatu w promocji dla nowych klientów STS >>>

Jagiellonia Białystok – Rangers FC: transmisja online

Kibice, którzy będą chcieli śledzić spotkanie przez internet, mogą skorzystać z platformy Polsat Box Go. Transmisja będzie dostępna na komputerach, smartfonach, tabletach oraz wybranych telewizorach Smart TV.

Jagiellonia Białystok – Rangers FC: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną JAgiellonii

wygraną Rangers

remisem wygraną JAgiellonii

wygraną Rangers

remisem 0 Votes

Jagiellonia Białystok – Rangers FC: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną szkockiej ekipy kształtuje się na poziomie 2.30. Dla porównania wariant na zwycięstwo Żółto-czerwonych wyceniono na 3.13.

Jagiellonia Białystok Rangers 2.78 3.23 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2026 12:07

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Rangers FC? Spotkanie Jagiellonia – Rangers będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium, a także w aplikacji Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Rangers FC? Spotkanie odbędzie się w czwartek (6 sierpnia) o godzinie 18:00.

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