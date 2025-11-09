Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. Portowcy z dorobkiem 17 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli i liczą na przełamanie po ostatniej wpadce. Duma Podlasia z kolei ma 24 oczka, plasując się na 3. pozycji w stawce. Przed nami ciekawa potyczka dwóch zespołów o odmiennych celach na obecny sezon. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już dzisiaj (niedziela, 9 listopada) o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Mecz między Pogonią Szczecin a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok: stream online
Starcie w ramach 15. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Potyczkę obejrzysz w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online.
Kto wygra?
- Pogoń 25%
- Padnie remis -13%
- Jagiellonia 88%
8+ Votes
