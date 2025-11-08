Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania
W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami pojedynku Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. Portowcy z dorobkiem 17 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli i potrzebują zwycięstwa, by poprawić swoją pozycję. Z kolei Duma Podlasia z 24 oczkami plasuje się na 3. lokacie, licząc się w walce o tytuł mistrzowski. Spotkanie zapowiada się interesująco, gdyż obie ekipy będą chciały potwierdzić swoje ambicje. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w tę niedzielę, 9 listopada o godzinie 17:30.
Moim zdaniem w tym meczu padnie remis, ponieważ oba zespoły prezentują zbliżony poziom. Zarówno Pogoń, jak i Jagiellonia w ostatnim czasie grają w kratkę, co czyni ewentualny podział punktów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: remis.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa
Przed meczem Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok sytuacja kadrowa obu drużyn jest dość dobra. W zespole gospodarzy wszyscy zawodnicy są zdrowi, jednak z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzować będzie Musa Juwara. To spore osłabienie, bo skrzydłowy wnosi dużo energii w ofensywie. W ekipie gości kontuzjowany pozostaje Sławomir Abramowicz, który wciąż wraca do pełnej sprawności. Dodatkowo Jagiellonia będzie musiała poradzić sobie bez jednej z największych gwiazd – Afimico Pululu – zawieszonego za kartki. Jego nieobecność może znacząco wpłynąć na siłę ataku ekipy z Białegostoku.
Musa Juwara
Żółte kartki
Po 1 meczu
Afimico Pululu
Żółte kartki
Po 1 meczu
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki
Pogoń Szczecin w ostatnim czasie prezentuje nierówną formę. Zespół Portowców uległ Wiśle Płock 0:2 w PKO BP Ekstraklasie, a wcześniej ograł Legię Warszawa 2:1 w Pucharze Polski. Z kolei Jagiellonia Białystok ma za sobą słabsze wyniki. Drużyna Dumy Podlasia tylko zremisowała 1:1 z macedońską Shkendiją Tetovo w Lidze Konferencji, zaś na krajowym podwórku przegrała 1:2 z Rakowem Częstochowa, mimo bardzo wyrównanego spotkania.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, historia
Historia bezpośrednich spotkań Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok pokazuje wyraźną przewagę ekipy Portowców. W pięciu poprzednich meczach szczecinianie odnieśli dwa zwycięstwa, a trzy starcia zakończyły się remisami. Zatem białostoczanie nie zdołali w tym czasie ani razu pokonać rywala. Mecze tych drużyn zwykle są zacięte i obfitują w walkę w środku pola, ale to Pogoń częściej potrafiła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy
|4Leo Borges
|6Jan Biegański
|14Jose Pozo
|17Jakub Lis
|20Patryk Paryzek
|22Danijel Loncar
|23Benjamin Mendy
|28Linus Wahlqvist
|31Krzysztof Kamiński
|61Kacper Smoliński
|90Sam Greenwood
|99Kacper Kostorz
|3Dusan Stojinovic
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|8Dawid Drachal
|15Norbert Wojtuszek
|17Youssuf Sylla
|18Louka Prip
|19Alejandro Cantero
|25Aziel Jackson
|31Leon Flach
|50Sławomir Abramowicz
|66Adrian Damasiewicz
|86Bartosz Mazurek
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, kto wygra?
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu
Bardzo interesujące spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Jagiellonią Białystok w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 17:30.
