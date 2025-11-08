Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami absolutny hit tej kolejki naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami pojedynku Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. Portowcy z dorobkiem 17 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli i potrzebują zwycięstwa, by poprawić swoją pozycję. Z kolei Duma Podlasia z 24 oczkami plasuje się na 3. lokacie, licząc się w walce o tytuł mistrzowski. Spotkanie zapowiada się interesująco, gdyż obie ekipy będą chciały potwierdzić swoje ambicje. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w tę niedzielę, 9 listopada o godzinie 17:30.

Moim zdaniem w tym meczu padnie remis, ponieważ oba zespoły prezentują zbliżony poziom. Zarówno Pogoń, jak i Jagiellonia w ostatnim czasie grają w kratkę, co czyni ewentualny podział punktów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: remis.

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Przed meczem Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok sytuacja kadrowa obu drużyn jest dość dobra. W zespole gospodarzy wszyscy zawodnicy są zdrowi, jednak z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzować będzie Musa Juwara. To spore osłabienie, bo skrzydłowy wnosi dużo energii w ofensywie. W ekipie gości kontuzjowany pozostaje Sławomir Abramowicz, który wciąż wraca do pełnej sprawności. Dodatkowo Jagiellonia będzie musiała poradzić sobie bez jednej z największych gwiazd – Afimico Pululu – zawieszonego za kartki. Jego nieobecność może znacząco wpłynąć na siłę ataku ekipy z Białegostoku.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Musa Juwara Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Afimico Pululu Żółte kartki Po 1 meczu

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w ostatnim czasie prezentuje nierówną formę. Zespół Portowców uległ Wiśle Płock 0:2 w PKO BP Ekstraklasie, a wcześniej ograł Legię Warszawa 2:1 w Pucharze Polski. Z kolei Jagiellonia Białystok ma za sobą słabsze wyniki. Drużyna Dumy Podlasia tylko zremisowała 1:1 z macedońską Shkendiją Tetovo w Lidze Konferencji, zaś na krajowym podwórku przegrała 1:2 z Rakowem Częstochowa, mimo bardzo wyrównanego spotkania.

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, historia

Historia bezpośrednich spotkań Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok pokazuje wyraźną przewagę ekipy Portowców. W pięciu poprzednich meczach szczecinianie odnieśli dwa zwycięstwa, a trzy starcia zakończyły się remisami. Zatem białostoczanie nie zdołali w tym czasie ani razu pokonać rywala. Mecze tych drużyn zwykle są zacięte i obfitują w walkę w środku pola, ale to Pogoń częściej potrafiła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45.

Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 13:30 .

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Cojocaru 32 Koutris 13 Keramitsis 2 Huja 15 Ali 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 18 Mukairu 11 Grosicki 9 Rallis 72 Jóźwiak 11 Balleste 80 Pietuszewski 6 Romanczuk 21 Lozano 27 Wdowik 70 Pelmard 13 Vital 7 Pozo 22 Piekutowski 77 Cojocaru 32 Koutris 13 Keramitsis 2 Huja 15 Ali 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 18 Mukairu 11 Grosicki 9 Rallis 72 Jóźwiak 11 Balleste 80 Pietuszewski 6 Romanczuk 21 Lozano 27 Wdowik 70 Pelmard 13 Vital 7 Pozo 22 Piekutowski 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 4 Leo Borges 6 Jan Biegański 14 Jose Pozo 17 Jakub Lis 20 Patryk Paryzek 22 Danijel Loncar 23 Benjamin Mendy 28 Linus Wahlqvist 31 Krzysztof Kamiński 61 Kacper Smoliński 90 Sam Greenwood 99 Kacper Kostorz 3 Dusan Stojinovic 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 15 Norbert Wojtuszek 17 Youssuf Sylla 18 Louka Prip 19 Alejandro Cantero 25 Aziel Jackson 31 Leon Flach 50 Sławomir Abramowicz 66 Adrian Damasiewicz 86 Bartosz Mazurek

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Jagiellonii zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Jagiellonii 0 Votes

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Bardzo interesujące spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Jagiellonią Białystok w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie już w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 17:30.

