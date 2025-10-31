Piast Gliwice – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.10.2025)

Piast – Korona: gdzie oglądać?
Piast Gliwice zagra na własnym stadionie z Koroną Kielce w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły przystąpią do tego spotkania w poszukiwaniu przełamania po serii nieudanych występów w lidze. Piast od siedmiu lat pozostaje niepokonany w starciach z kieleckim zespołem, jednak obecny sezon jest dla gliwiczan wyjątkowo trudny. „Niebiesko-Czerwoni” zamykają ligową tabelę i mają już siedem punktów straty do bezpiecznego miejsca. Klub niedawno pożegnał się ze szwedzkim szkoleniowcem Maxem Molderem. Jego następcą został Daniel Myśliwiec, który ma rozpocząć marsz w górę tabeli.
Korona zajmuje obecnie szóste miejsce, ale również nie jest w najlepszej dyspozycji. Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów, a w miniony weekend przegrali w Katowicach z GKS-em (0:1) po golu Sebastiana Milewskiego. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią na mecz Piast Gliwice – Korona Kielce.
Piast – Korona: transmisja w TV
Spotkanie Piasta Gliwice z Koroną Kielce będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Baszczyński. Początek spotkania o godzinie 20:30.
Piast – Korona: stream online
Mecz Piast Gliwice – Korona Kielce będzie także transmitowany w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, trzeba wykupić pakiet Super Sport, w którym są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Premier League i Ligi Mistrzów.
