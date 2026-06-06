Real Madryt szykuje hit za fortunę? Deschamps nie owijał w bawełnę

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Real Madryt i wielkie nazwisko. Didier Deschamps zareagował na doniesienia

Didier Deschamps odniósł się do coraz częściej pojawiających się doniesień dotyczących możliwego transferu Michaela Oliseha do Realu Madryt. W ostatnich dniach nazwisko reprezentanta Francji znalazło się w centrum medialnych spekulacji po informacjach sugerujących, że Królewscy mogą przygotowywać rekordową ofertę za zawodnika Bayernu Monachium. Jak informuje „Marca”, szef Tricolore został zapytany o przyszłość swojego podopiecznego i możliwość zmiany klubowych barw. Doświadczony szkoleniowiec podkreślił, że decyzja należy wyłącznie do samego piłkarza, a on nie ma obaw o dalszy rozwój jego kariery.

– On doskonale wie, czy chce zostać w Bayernie, czy potrzebuje zmiany otoczenia. Nie ma tu dobrej ani złej decyzji. Oczywiście, gdybym był Vincentem Kompanym lub prezesem Bayernu, wolałbym, aby został w klubie. Podejrzewam jednak, że mógł dostać oferty z innych klubów – powiedział Deschamps cytowany przez „Markę”.

Wypowiedź francuskiego selekcjonera pojawiła się w kontekście doniesień dotyczących planów transferowych Los Blancos. Wcześniej prezes klubu Florentino Perez zapowiedział złożenie oferty opiewającej na 150 milionów euro za konkretnego zawodnika. Niedługo później dziennik „AS” informował, że chodzi właśnie o Oliseha. Chociaż przedstawiciele sztabu szkoleniowego Realu mieli studzić te spekulacje.

Olise należy obecnie do grona najbardziej cenionych ofensywnych zawodników młodego pokolenia w Europie. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście największych klubów świata. Na razie jednak nie zapadły żadne oficjalne decyzje dotyczące jego przyszłości.