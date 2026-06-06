Chelsea złożyła zapytanie o bramkarza. Ma za sobą znakomity sezon

Chelsea rozważa transfer nowego bramkarza. Z doniesień Alexa Goldberga wynika, że złożyli zapytanie o Deana Hendersona. Za nim znakomity sezon w barwach Crystal Palace.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Dean Henderson na celowniku Chelsea

Chelsea zakończyła miniony sezon na odległym 10. miejscu w tabeli Premier League. W efekcie zabraknie ich w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Wyniki poniżej oczekiwań kosztowały pracę nie jednego, a dwóch szkoleniowców. Najpierw pracę stracił Enzo Mareska, którego zwolniono na początku stycznia tego roku. Następnie po zaledwie kilku miesiącach z posadą pożegnał się Liam Rosenior.

Od nowego sezonu za wyniki Chelsea odpowiadać będzie Xabi Alonso. Brak europejskich pucharów oznacza kolejne poważne zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Kibice muszą przygotować się na to, że kilka gwiazd odejdzie w poszukiwaniu gry na najwyższym poziomie. Spodziewać się można również dużej liczby transferów przychodzących. W tym nowego bramkarza.

Pozycja bramkarza to problem, z jakim The Blues mierzą się od dawna. Robert Sanchez nie spełnia oczekiwań podobnie jak Filip Jorgensen. Jeszcze niedawno z klubem łączony był Mike Maignan, ale parafował nowy kontrakt z Milanem. Obecnie w kręgu zainteresowań znalazł się inny golkiper. Jak przekazał Alex Goldberg, Londyńczycy złożyli zapytanie o Deana Hendersona z Crystal Palace.

Henderson to wychowanek Man United, który trafił na Selhurst Park latem 2023 roku. Po zmianie barw klubowych stał się topowym bramkarzem w Premier League. Miniony sezon był dla niego tak samo udany, jak kampania 2024/2025. Zachował aż 11 czystych kont, będąc trzecim najlepszym golkiperem w lidze pod tym względem. Pomógł także Orłom wygrać Ligę Konferencji. Na ten moment nie pojawiła się jednak żadna oferta. Zainteresowanie 29-latek przejawia także Tottenham.