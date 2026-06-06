Perez ruszył po mistrza świata. Ten piłkarz ma trafić do Realu Madryt

Alexis Mac Allister to kolejna gwiazda, o jakiej myśli Real Madryt. Z informacji serwisu DSports wynika, że jeśli Florentino Perez wygra wybory, mistrz świata ma trafić na Bernabeu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexis Mac Allister kolejnym celem transferowym Pereza w Realu

Florentino Perez jest zdecydowanym faworytem niedzielnych wyborów na prezydenta Realu Madryt. Musiałby wydarzyć się cud, żeby hiszpański działacz nie został wybrany na stanowisko, które piastuje nieprzerwanie od 2009 roku. Podczas kampanii wyborczej obiecał duże transfery. Jeden z nich to gwiazda grająca w Lidze Mistrzów, za którą chce zapłacić aż 150 milionów euro.

Media nie są zgodne ws. nazwiska zawodnika, o jakim mówił prezydent Los Blancos. Część źródeł uważa, że to Michael Olise, ale inni są zdania, że to Khvicha Kvaratskhelia. Niemniej jednak niezależnie od tego, kto to będzie, Real planuje inny wielki ruch na rynku.

Nie jest tajemnicą, że jednym z priorytetów ma być pozyskanie środkowego pomocnika. Fernando Czyz na łamach serwisu DSports przekazał, że do środka pola przyjść może Alexis Mac Allister, czyli mistrz świata z reprezentacją Argentyny z 2022 roku. Obecnie jest związany z Liverpoolem, ale zmiana trenera ma negatywnie wpłynąć na jego miejsce w zespole. Z tego powodu niewykluczone, że 27-latek zmieni otoczenie. W barwach The Reds gra od lipca 2023 roku i wystąpił w 150 meczach, w których strzelił 19 goli i zaliczył 20 asyst.

Dziennikarz zasugerował, że jeśli tylko Perez wygra wybory, szanse na transfer Mac Allistera będą bardzo duże. Z Liverpoolem ma ważny kontrakt do połowy 2028 roku. Jest wyceniany na ok. 70 milionów euro.