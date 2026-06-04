Hiszpania – Irak: gdzie oglądać?
Przed reprezentacjami Hiszpanii i Iraku mecz towarzyski, który będzie ważnym elementem przygotowań do mistrzostw świata 2026. Turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna Luisa de la Fuente, która dysponuje znacznie większym potencjałem kadrowym od swoich rywali. Początek tej rywalizacji w czwartek, czyli 4 czerwca, o godzinie 21:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Irak.
Hiszpania – Irak: transmisja w TV
Spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do mundialu będzie dostępne na dwóch kanałach telewizyjnych – Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Extra 1.
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Hiszpania – Irak: stream online
Mecz pomiędzy Hiszpanami a Irakijczykami możesz śledzić również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym Polsat Box Go.
Hiszpania – Irak: kursy bukmacherskie
Mecz towarzyski |
4 czerwca 2026
21:00
Hiszpania – Irak: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w ten czwartek (4 czerwca) o godzinie 21:00.
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