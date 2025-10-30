Piast Gliwice – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

Piast – Korona: typy bukmacherskie
Piast Gliwice podejmie Koronę Kielce w 14. PKO BP Ekstraklasy w meczu, które odbędzie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Oba zespoły nie znajdują się ostatnio w najlepszej formie. Niebiesko-Czerwoni niedawno pożegnali się ze szwedzkim szkoleniowcem Maxem Molderem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Na jego miejsce klub zatrudnił Daniela Myśliwca. Piast zamyka ligową tabelę, a do bezpiecznego miejsca traci już siedem punktów.
Z kolei Żółto-Czerwoni plasują się na szóstej pozycji, ale również mają trudniejszy moment. Kielczanie nie wygrali żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów. W poprzedni weekend przegrali w Katowicach z GKS-em (0:1). Moim zdaniem gospodarze wykorzystają słabszą dyspozycję Korony i sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice.
Piast – Korona: ostatnie wyniki
Gliwiczanie mają trudniejszy okres w rozgrywkach Ekstraklasy. Przegrali trzy ligowe mecze z rzędu. W miniony weekend ulegli Arce Gdynia (1:2), wcześniej musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk (1:2) oraz Pogoni Szczecin (1:2). Pod koniec września Piastunki odniosły swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (4:2). W tygodniu wyeliminowali w Pucharze Polski Odrę Opole, wygrywając (2:0) i awansując do kolejnej rundy.
Korona wciąż plasuje się w czołówce tabeli Ekstraklasy, jednak nie wygrała żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań. W poprzedniej kolejce kielczanie przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice (0:1) po golu Sebastiana Milewskiego. Wcześniej zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1), tracąc bramkę w doliczonym czasie gry, a także ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Ostatnie ligowe zwycięstwo Korona odniosła w starciu z Lechią Gdańsk, wygrywając (3:0). W 1/16 finału Pucharu Polski drużyna z Kielc pewnie pokonała Znicz Pruszków (3:0).
Piast – Korona: historia
W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy Piastem a Koroną aż trzykrotnie padł remis. Pozostałe dwa mecze kończyły się zwycięstwem gliwiczan. Kielczanie na ligowe zwycięstwo nad Piastem czekają już od listopada 2018 roku. W poprzednim sezonie w Gliwicach również doszło do podziału punktów. Wówczas mecz zakończył się wynikiem (1:1). Dla Korony gola strzelił Pau Resta, natomiast dla gospodarzy w 91. minucie trafił Tomasz Mokwa.
Piast – Korona: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów za zwycięstwo Piasta Gliwice na własnym boisku można otrzymać kurs oscylujący w granicach 2.51-2.60. Wygrana piłkarzy Korony Kielce zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.95. Remis to kursy w okolicach 3.15.
Piast – Korona: przewidywane składy
|6Michal Chrapek
|7Jorge Felix
|9Adrian Dalmau
|15Levis Pitan
|22Tomasz Mokwa
|23Szczepan Mucha
|29Igor Drapiński
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|80Hugo Vallejo
|98Jason Lokilo
|6Marcel Pieczek
|10David González Plata Nono
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|23Slobodan Rubezic
|26Viktor Popov
|27Wojciech Kaminski
|61Jakub Budnicki
|87Rafal Mamla
Piast – Korona: sonda
Kto wygra mecz w Gliwicach?
- Piast 0%
- Będzie remis 0%
- Korona 100%
1+ Votes
Piast – Korona: transmisja meczu
Mecz Piast Gliwice – Korona Kielce w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.
