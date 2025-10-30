Piast Gliwice – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

30. października 2025
Paweł Wątorski
Źródło: Goal.pl

Piast Gliwice - Korona Kielce to mecz w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Gospodarze pozostają niepokonani w starciach z Żółto-Czerwonymi od siedmiu lat.

Quentin Boisgard

Piast – Korona: typy bukmacherskie

Piast Gliwice podejmie Koronę Kielce w 14. PKO BP Ekstraklasy w meczu, które odbędzie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Oba zespoły nie znajdują się ostatnio w najlepszej formie. Niebiesko-Czerwoni niedawno pożegnali się ze szwedzkim szkoleniowcem Maxem Molderem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Na jego miejsce klub zatrudnił Daniela Myśliwca. Piast zamyka ligową tabelę, a do bezpiecznego miejsca traci już siedem punktów.

Z kolei Żółto-Czerwoni plasują się na szóstej pozycji, ale również mają trudniejszy moment. Kielczanie nie wygrali żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów. W poprzedni weekend przegrali w Katowicach z GKS-em (0:1). Moim zdaniem gospodarze wykorzystają słabszą dyspozycję Korony i sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice.

Piast – Korona: ostatnie wyniki

Gliwiczanie mają trudniejszy okres w rozgrywkach Ekstraklasy. Przegrali trzy ligowe mecze z rzędu. W miniony weekend ulegli Arce Gdynia (1:2), wcześniej musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk (1:2) oraz Pogoni Szczecin (1:2). Pod koniec września Piastunki odniosły swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (4:2). W tygodniu wyeliminowali w Pucharze Polski Odrę Opole, wygrywając (2:0) i awansując do kolejnej rundy.

Korona wciąż plasuje się w czołówce tabeli Ekstraklasy, jednak nie wygrała żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań. W poprzedniej kolejce kielczanie przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice (0:1) po golu Sebastiana Milewskiego. Wcześniej zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1), tracąc bramkę w doliczonym czasie gry, a także ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Ostatnie ligowe zwycięstwo Korona odniosła w starciu z Lechią Gdańsk, wygrywając (3:0). W 1/16 finału Pucharu Polski drużyna z Kielc pewnie pokonała Znicz Pruszków (3:0).

Piast – Korona: historia

W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy Piastem a Koroną aż trzykrotnie padł remis. Pozostałe dwa mecze kończyły się zwycięstwem gliwiczan. Kielczanie na ligowe zwycięstwo nad Piastem czekają już od listopada 2018 roku. W poprzednim sezonie w Gliwicach również doszło do podziału punktów. Wówczas mecz zakończył się wynikiem (1:1). Dla Korony gola strzelił Pau Resta, natomiast dla gospodarzy w 91. minucie trafił Tomasz Mokwa.

Piast – Korona: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów za zwycięstwo Piasta Gliwice na własnym boisku można otrzymać kurs oscylujący w granicach 2.51-2.60. Wygrana piłkarzy Korony Kielce zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.95. Remis to kursy w okolicach 3.15.

Piast – Korona: przewidywane składy

Piast – Korona: transmisja meczu

Mecz Piast Gliwice – Korona Kielce w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.

