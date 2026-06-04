Francja – WKS, gdzie oglądać?
Reprezentacja Francji już w czwartek rozegra ostatni mecz przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampesa zmierzą się przed własną publicznością z Wybrzeżem Kości Słoniowej w spotkaniu towarzyskim. Dla Trójkolorowych, jak i Słoni będzie to niezwykle ważne spotkanie, które będzie potwierdzeniem, w jakiej formie są oba zespołu przed mundialem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Francja – WKS, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport.
Francja – WKS, transmisja online.
Nadchodząca rywalizacja będzie dostępna do obejrzenia również drogą internetową. Spotkanie zobaczysz na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Polsat Box Go.
Francja – WKS, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Francji
- remisem
- wygraną WKS
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Mecz obejrzysz na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport. Rywalizacja będzie również dostępna online na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Polsat Box Go.
Spotkanie odbędzie się już w czwartek (4 czerwca) o godzinie 21:10.
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