Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.06.2026)

19:11, 4. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

REprezentacja Francji w czwartek zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

N'Golo Kante
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Francja – WKS, gdzie oglądać?

Reprezentacja Francji już w czwartek rozegra ostatni mecz przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampesa zmierzą się przed własną publicznością z Wybrzeżem Kości Słoniowej w spotkaniu towarzyskim. Dla Trójkolorowych, jak i Słoni będzie to niezwykle ważne spotkanie, które będzie potwierdzeniem, w jakiej formie są oba zespołu przed mundialem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Francja – WKS, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport.

Francja – WKS, transmisja online.

Nadchodząca rywalizacja będzie dostępna do obejrzenia również drogą internetową. Spotkanie zobaczysz na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Polsat Box Go.

Francja – WKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną WKS
  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną WKS

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Gdzie oglądać mecz Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej?

Mecz obejrzysz na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport. Rywalizacja będzie również dostępna online na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej?

Spotkanie odbędzie się już w czwartek (4 czerwca) o godzinie 21:10.

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