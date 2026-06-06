Capello wskazał swojego faworyta na MŚ. To nie Francja ani Hiszpania

Fabio Capello wskazał głównych kandydatów do triumfu na zbliżających się MŚ 2026. Były włoski trener ujawnił także, której reprezentacji będzie szczególnie kibicował.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Fabio Capello

Mistrzostwa świata coraz bliżej. Capello ujawnił swoich faworytów

Fabio Capello podzielił się swoimi przewidywaniami dotyczącymi zbliżających się MŚ 2026. Legendarny włoski trener ocenił szanse najważniejszych reprezentacji i zdradził, komu będzie najbardziej sprzyjał podczas turnieju organizowanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Anglii oraz Rosji największe szanse na zdobycie tytułu mają obecnie dwie europejskie potęgi.

– Francja i Hiszpania są głównymi faworytami. Mają doskonałe umiejętności techniczne. Jestem ciekaw reprezentacji Anglii prowadzonej przez Thomasa Tuchela. Niemcy trochę się osłabili i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ich w akcji na mundialu – powiedział Capello cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

Włoch przyznał jednak, że szczególne emocje będzie wzbudzać w nim występ reprezentacji Brazylii, prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. Szkoleniowiec nie ukrywa swojego uznania dla byłego trenera Realu Madryt. – Kibicuję jednak Brazylii prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. To niesamowity człowiek, szybko adaptuje się do każdego otoczenia, a w Brazylii nie jest to takie łatwe – stwierdził Włoch.

Capello zwrócił także uwagę na reprezentację Turcji, która jego zdaniem może okazać się jedną z niespodzianek turnieju. – Vincenzo Montella ma drużynę, która może być interesująca. Grają z charakterem i wiarą. Hakan Calhanoglu jest kluczowym zawodnikiem, a Kenan Yıldız będzie stwarzał problemy przeciwnikom, zmieniając płynność gry na boisku – uzupełnił 79-latek.

Mistrzostwa Świata 2026 będą historyczne pod względem skali. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 reprezentacji. Mundial rozpocznie się już w najbliższy czwartek 11 czerwca i potrwa do 19 lipca.