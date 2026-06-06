Capello wskazał swojego faworyta na MŚ. To nie Francja ani Hiszpania

22:01, 6. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Fabio Capello wskazał głównych kandydatów do triumfu na zbliżających się MŚ 2026. Były włoski trener ujawnił także, której reprezentacji będzie szczególnie kibicował.

Fabio Capello
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Fabio Capello

Mistrzostwa świata coraz bliżej. Capello ujawnił swoich faworytów

Fabio Capello podzielił się swoimi przewidywaniami dotyczącymi zbliżających się MŚ 2026. Legendarny włoski trener ocenił szanse najważniejszych reprezentacji i zdradził, komu będzie najbardziej sprzyjał podczas turnieju organizowanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Anglii oraz Rosji największe szanse na zdobycie tytułu mają obecnie dwie europejskie potęgi.

– Francja i Hiszpania są głównymi faworytami. Mają doskonałe umiejętności techniczne. Jestem ciekaw reprezentacji Anglii prowadzonej przez Thomasa Tuchela. Niemcy trochę się osłabili i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ich w akcji na mundialu – powiedział Capello cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

Włoch przyznał jednak, że szczególne emocje będzie wzbudzać w nim występ reprezentacji Brazylii, prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. Szkoleniowiec nie ukrywa swojego uznania dla byłego trenera Realu Madryt. – Kibicuję jednak Brazylii prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. To niesamowity człowiek, szybko adaptuje się do każdego otoczenia, a w Brazylii nie jest to takie łatwe – stwierdził Włoch.

Capello zwrócił także uwagę na reprezentację Turcji, która jego zdaniem może okazać się jedną z niespodzianek turnieju. – Vincenzo Montella ma drużynę, która może być interesująca. Grają z charakterem i wiarą. Hakan Calhanoglu jest kluczowym zawodnikiem, a Kenan Yıldız będzie stwarzał problemy przeciwnikom, zmieniając płynność gry na boisku – uzupełnił 79-latek.

Mistrzostwa Świata 2026 będą historyczne pod względem skali. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 reprezentacji. Mundial rozpocznie się już w najbliższy czwartek 11 czerwca i potrwa do 19 lipca.

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