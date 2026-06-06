Klopp w Realu Madryt? Padła deklaracja, która rozpaliła kibiców

Real Madryt ponownie znalazł się w centrum gorących spekulacji. Enrique Riquelme przekonuje, że Juergen Klopp może zostać trenerem Królewskich już w przyszłym sezonie.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Mimo dementi nie odpuszcza. Głośne słowa o przyszłości Kloppa

Real Madryt jest bohaterem kolejnej odsłony przedwyborczej debaty wokół przyszłości klubu. Jak informuje serwis Cope.es, Enrique Riquelme, będący kandydatem na stanowisko prezydenta Królewskich, nie wycofuje się ze swoich wcześniejszych deklaracji. Dotyczyły one tego Juergen Klopp może objąć drużynę z Santiago Bernabeu.

Już wcześniej Riquelme otwarcie przyznał, że chciałby sprowadzić byłego menedżera Liverpoolu do ekipy z La Liga. Podkreślał przy tym, że Klopp to trener, który nie tylko zdobywa trofea, ale również potrafi budować tożsamość zespołu i pozostawia po sobie trwałe fundamenty. Tymczasem stanowisko otoczenia niemieckiego szkoleniowca wydaje się zupełnie inne. Jak przypomina źródło, agent Kloppa stanowczo zdementował informacje o możliwej współpracy z Realem Madryt.

– To irytujące. Juergen nie chce trenować żadnego klubu. Jego współpraca z Real jest obecnie niemożliwa. Praca z reprezentacją Niemiec jest dla niego atrakcyjna w przyszłości – miał przekazać przedstawiciel trenera.

Mimo tych słów kandydat na szefa Królewskich nie zamierza rezygnować z optymistycznych prognoz. Riquelme nadal jest przekonany, że temat nie został definitywnie zamknięty. – Jestem prawie pewny, że uda nam się doprowadzić do tego, aby Juergen Klopp został trenerem Realu Madryt w przyszłym sezonie – powiedział biznesmen cytowany przez Cope.es.

Wypowiedź ta z pewnością jeszcze bardziej podgrzeje atmosferę wokół przyszłości ławki trenerskiej Los Blancos. Na razie nie ma jednak żadnych oficjalnych sygnałów wskazujących na to, że niemiecki trener rzeczywiście jest bliski objęcia jednego z najbardziej prestiżowych stanowisk w światowej piłce nożnej.