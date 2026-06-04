Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo Roland Garros (04.06.2026)

Maja Chwalińska stoi przed historyczną szansą na awans do finału Roland Garros 2026. W półfinale turnieju zmierzy się z Dianą Sznajder. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu Chwalińska - Sznajder w TV i online.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Maja Chwalińska dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Maja Chwalińska jest w grze o finał Roland Garros 2026. Polska tenisistka radzi sobie znakomicie i dotarła już do półfinału, sprawiając olbrzymią sensację. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z Dianą Sznajder, pogromczynią Aryny Sabalenki. Stawka jest finał prestiżowego turnieju.

Na drodze do półfinału Chwalińska ograła już Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari czy Annę Kalinską. Sznajder z kolei niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale faworyzowaną Sabalenkę, a wcześniej też Madison Keys czy McCartney Kessler. W rankingu WTA Rosjanka zajmuje 23. miejsce.

Chwalińska i Sznajder do tej pory zmierzyły się raz – cztery lata temu Rosjanka pokonała polską tenisistkę wynikiem 6:4, 6:4.

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Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja za darmo

Mecz Maja Chwalińska – Diana Sznajder można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do relacji na żywo, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Uruchom transmisję w sekcji „zakłady live”.

Transmisję można oglądać na komputerze, smartfonie oraz tablecie.

Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja w TV

Ćwierćfinał Roland Garros pomiędzy Mają Chwalińską a Dianą Sznajder zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2026 roku. Będzie to drugie spotkanie dnia, więc jego początek jest planowany na około godzinę 16:30. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eurosport 1.

Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja online

Transmisję online z meczu Chwalińska – Sznajder będzie można oglądać w serwisie HBO Max oraz za pośrednictwem platformy STS TV.

Maja Chwalińska już teraz osiągnęła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Sprawiła olbrzymią niespodziankę, a to nie koniec, bowiem może jeszcze wywalczyć awans do finału Roland Garros 2026.

Gdzie oglądać mecz Maja Chwalińska – Diana Sznajder? Transmisja meczu Chwalińska – Sznajder będzie dostępna na kanale Eurosport 1, w serwisie HBO Max oraz w STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Maja Chwalińska – Diana Sznajder? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 czerwca 2026 roku około godziny 16:30.

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