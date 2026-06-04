Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo Roland Garros (04.06.2026)

Maja Chwalińska dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?
Maja Chwalińska jest w grze o finał Roland Garros 2026. Polska tenisistka radzi sobie znakomicie i dotarła już do półfinału, sprawiając olbrzymią sensację. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z Dianą Sznajder, pogromczynią Aryny Sabalenki. Stawka jest finał prestiżowego turnieju.
Na drodze do półfinału Chwalińska ograła już Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari czy Annę Kalinską. Sznajder z kolei niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale faworyzowaną Sabalenkę, a wcześniej też Madison Keys czy McCartney Kessler. W rankingu WTA Rosjanka zajmuje 23. miejsce.
Chwalińska i Sznajder do tej pory zmierzyły się raz – cztery lata temu Rosjanka pokonała polską tenisistkę wynikiem 6:4, 6:4.
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Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja za darmo
Mecz Maja Chwalińska – Diana Sznajder można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do relacji na żywo, należy spełnić poniższe warunki:
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- Uruchom transmisję w sekcji „zakłady live”.
Transmisję można oglądać na komputerze, smartfonie oraz tablecie.
Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja w TV
Ćwierćfinał Roland Garros pomiędzy Mają Chwalińską a Dianą Sznajder zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2026 roku. Będzie to drugie spotkanie dnia, więc jego początek jest planowany na około godzinę 16:30. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eurosport 1.
Maja Chwalińska – Diana Sznajder: transmisja online
Transmisję online z meczu Chwalińska – Sznajder będzie można oglądać w serwisie HBO Max oraz za pośrednictwem platformy STS TV.
Maja Chwalińska już teraz osiągnęła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Sprawiła olbrzymią niespodziankę, a to nie koniec, bowiem może jeszcze wywalczyć awans do finału Roland Garros 2026.
Transmisja meczu Chwalińska – Sznajder będzie dostępna na kanale Eurosport 1, w serwisie HBO Max oraz w STS TV.
Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 czerwca 2026 roku około godziny 16:30.
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