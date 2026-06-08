Peru – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (09.06.2026)

Peru – Hiszpania: typy i kursy na mecz towarzyski. Zespół La Furia Roja czeka ostatni test przed rozpoczęciem mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Cuauhtemoc już w najbliższy wtorek, 9 czerwca o godzinie 04:00.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Peru – Hiszpania, typy i przewidywania

W meczu towarzyskim Peru zmierzy się z Hiszpanią, która traktuje to spotkanie jako ostatni etap przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. Peruwiańczycy nie zdołali natomiast wywalczyć awansu na mundial, dlatego czeka ich jedynie prestiżowy sprawdzian przeciwko jednej z najmocniejszych reprezentacji. Dla drużyny Luisa de la Fuente będzie to natomiast ostateczny test przed startem turnieju. Selekcjoner ekipy La Furia Roja otrzyma więc kolejną okazję do sprawdzenia różnych wariantów taktycznych przed walką swojego zespołu o najwyższe cele. Początek rywalizacji na Estadio Cuauhtemoc już w najbliższy wtorek, 9 czerwca o godzinie 04:00.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii. Drużyna La Furia Roja dysponuje zdecydowanie większą jakością kadrową od Peru i powinna potwierdzić swoją wyższość na boisku. Mój typ: wygrana Hiszpanii.

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Peru – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Peru – Mano Menezes – będzie musiał radzić sobie bez Joao Grimaldo i Alexa Valery, którzy nie znaleźli się do jego dyspozycji. To spore osłabienie dla zespołu z Ameryki Południowej.

Jeśli chodzi o Hiszpanię, to jej sytuacja kadrowa wygląda podobnie. Luis de la Fuente wciąż nie może bowiem skorzystać z Lamine’a Yamala oraz Nico Williamsa. Obaj wracają do optymalnej formy, jednak nadal nie doszli do pełnej sprawności po kontuzjach.

Peru – Hiszpania, ostatnie wyniki

Peruwiańczycy przystąpią do tego spotkania po dwóch sparingach bez porażki. Najpierw pokonali Haiti 2:1, a następnie zremisowali 2:2 z Hondurasem, pokazując skuteczność w ofensywie, ale również problemy w defensywie.

Hiszpanie w ostatnim czasie również rozgrywali spotkania towarzyskie. Drużyna Luisa de la Fuente zremisowała 1:1 z Irakiem oraz 0:0 z Egiptem, notując dwa kolejne mecze bez zwycięstwa.

Peru – Hiszpania, historia

Historia bezpośrednich spotkań Peru z Hiszpanią jest bardzo krótka, ponieważ obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie dwa razy. W obu przypadkach górą byli Hiszpanie, którzy mogą pochwalić się kompletem zwycięstw w tej rywalizacji. Peruwiańczycy wciąż czekają więc na pierwszy korzystny rezultat w starciach z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego.

Peru – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego spotkania jest oczywiście drużyna Luisa de la Fuente, która dysponuje zdecydowanie lepszym składem od swoich rywali. Kurs na wygraną Peruwiańczyków wynosi około 16.00, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 1.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Peru – Hiszpania, przewidywane składy

Peru: Gallesse; Sonne, Garces, Barco, Lopez; Carrillo, Noriega, Concha; Velez, Vidales, Cabrera

Hiszpania: Raya – Porro, Pubill, Laporte, Cucurella – Gavi, Pedri – Torres, Olmo, Baena – Iglesias

Peru – Hiszpania, transmisja meczu

Pojedynek między Peru a Hiszpanią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz towarzyski w ramach przygotowań do nadchodzącego mundialu możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio Cuauhtemoc już w najbliższy wtorek, 9 czerwca o godzinie 04:00.

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