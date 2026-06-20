Niemcy – WKS: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.06.2026)

Niemcy – WKS: gdzie oglądać?
Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w meczu 2. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym spotkaniu ekipa Juliana Nagelsmanna rozbiła Curacao (7:1). Debiutujący rywale sprawili niespodziankę, doprowadzając w pierwszej połowie do remisu. Później inicjatywę przejęli jednak Niemcy i pewnie sięgnęli po zwycięstwo.
Z kolei WKS rozpoczęło turniej od wygranej z Ekwador (1:0), a zwycięskiego gola w 90. minucie strzelił Amad Diallo. Kibice liczą jednak na więcej ze strony Yana Diomande, który łączony jest z wielkim transferem do Premier League.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Niemcy – WKS: transmisja w TV
Mecz Niemicy – Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach 2. kolejki będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie czterokątnych mistrzów świata skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Niemcy – WKS: stream online
Spotkanie między Niemcami a WKS będzie również dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwiazdek zaplanowano na godzinę 22:00.
Niemcy – WKS: sonda
Kto wygra mecz?
- Niemcy
- Będzie remis
- Wybrzeże Kości Słoniowej
0 Votes
Niemcy – WKS: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
Spotkanie rozpocznie się w sobotę (20 czerwca) o godzinie 22:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.