Niemcy – WKS: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.06.2026)

Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej to mecz w ramach 2. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 czerwca) o godz. 22:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Niemcy – WKS: gdzie oglądać?

Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w meczu 2. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym spotkaniu ekipa Juliana Nagelsmanna rozbiła Curacao (7:1). Debiutujący rywale sprawili niespodziankę, doprowadzając w pierwszej połowie do remisu. Później inicjatywę przejęli jednak Niemcy i pewnie sięgnęli po zwycięstwo.

Z kolei WKS rozpoczęło turniej od wygranej z Ekwador (1:0), a zwycięskiego gola w 90. minucie strzelił Amad Diallo. Kibice liczą jednak na więcej ze strony Yana Diomande, który łączony jest z wielkim transferem do Premier League.

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Niemcy – WKS: transmisja w TV

Mecz Niemicy – Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach 2. kolejki będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie czterokątnych mistrzów świata skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Niemcy – WKS: stream online

Spotkanie między Niemcami a WKS będzie również dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwiazdek zaplanowano na godzinę 22:00.

Niemcy – WKS: sonda

Kto wygra mecz? Niemcy

Będzie remis

Wybrzeże Kości Słoniowej Niemcy

Będzie remis

Wybrzeże Kości Słoniowej 0 Votes

Niemcy – WKS: kursy bukmacherskie

Niemcy WKS 1.49 4.75 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 20:08

Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – WKS? Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP. Gdzie obejrzeć mecz Niemcy – WKS? Spotkanie rozpocznie się w sobotę (20 czerwca) o godzinie 22:00.

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