Niemcy – Paragwaj: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.06.2026)

Niemcy zagrają z Paragwajem w Foxborough w ramach 1/16 finału MŚ 2026. Starcie rozpocznie się w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 22:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

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Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy – Paragwaj: gdzie oglądać?

Niemcy – Paragwaj to mecz w 1/16 finału MŚ 2026. Ekipa Juliana Nagelsmanna zajęła pierwsze miejsce w grupie E, prezentując bardzo dobrą formę w dwóch pierwszych spotkaniach przeciwko Curacao oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jeśli Niemcy uporają się z zespołem z Ameryki Południowej, w kolejnej fazie rozgrywek mogą trafić na Francję.

Z kolei Paragwaj awansował do fazy pucharowej, zajmując trzecie miejsce w grupie D. Cztery zdobyte punkty pozwoliły na awans i teraz drużyna Gustavo Alfaro postara się o sprawienie wielkiej sensacji, jakim będzie wyeliminowanie Niemców.

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Niemcy – Paragwaj: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Niemcami a Paragwajem będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do 1/8 finału skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Niemcy – Paragwaj: stream online

Spotkanie Niemicy – Paragwaj będzie również dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek meczu zaplanowano na godzinę 22:30.

Niemcy – Paragwaj: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026? Niemcy

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Niemcy – Paragwaj: kursy bukmacherskie

Niemcy Paragwaj 1.37 5.10 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 22:06

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Paragwaj? Spotkanie zostanie wyemitowane na antenach TVP 1, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – Paragwaj? Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 22:30.

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