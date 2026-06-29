Niemcy – Paragwaj: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.06.2026)

Niemcy – Paragwaj: gdzie oglądać?
Niemcy – Paragwaj to mecz w 1/16 finału MŚ 2026. Ekipa Juliana Nagelsmanna zajęła pierwsze miejsce w grupie E, prezentując bardzo dobrą formę w dwóch pierwszych spotkaniach przeciwko Curacao oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jeśli Niemcy uporają się z zespołem z Ameryki Południowej, w kolejnej fazie rozgrywek mogą trafić na Francję.
Z kolei Paragwaj awansował do fazy pucharowej, zajmując trzecie miejsce w grupie D. Cztery zdobyte punkty pozwoliły na awans i teraz drużyna Gustavo Alfaro postara się o sprawienie wielkiej sensacji, jakim będzie wyeliminowanie Niemców.
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Niemcy – Paragwaj: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Niemcami a Paragwajem będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do 1/8 finału skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.
Niemcy – Paragwaj: stream online
Spotkanie Niemicy – Paragwaj będzie również dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek meczu zaplanowano na godzinę 22:30.
Niemcy – Paragwaj: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026?
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Niemcy – Paragwaj: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie wyemitowane na antenach TVP 1, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 22:30.
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