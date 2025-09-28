Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Starcie ekipy Wojskowych z drużyną Portowców będzie jednym z hitów tej kolejki. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 17:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas ciekawie zapowiadające się starcie w Warszawie, gdzie miejscowa Legia podejmie Pogoń Szczecin. Obie drużyny znajdują się w środku ligowej stawki i liczą na przełamanie po ostatnich nie do końca udanych występach. Wojskowi z dorobkiem 12 punktów zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli, natomiast Portowcy zgromadzili dotychczas 10 oczek i plasują się na 12. pozycji. Dla obu ekip będzie to świetna okazja, by poprawić swoją sytuację i nabrać rozpędu w kontekście dalszej części sezonu.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują dwa duety – Przemysław Pełka i Tomasz Wieszczycki (CANAL+) oraz Maciej Iwański i Radosław Gilewicz (TVP).

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: stream online

Potyczka pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin będzie dostępna również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, niedzielne spotkanie możesz obejrzeć poprzez platformę streamingową CANAL+ online. W tym momencie abonament kosztuje 65 złotych miesięcznie. Co warto podkreślić, opisywana promocja dotyczy oferty rocznej.

Reklama

Kto wygra? Legia

Padnie remis

Pogoń Legia 88%

Padnie remis 0%

Pogoń 13% 8+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Legia Warszawa – Pogoń Szczecin? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (28 września) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.