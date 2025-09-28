Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?
W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas ciekawie zapowiadające się starcie w Warszawie, gdzie miejscowa Legia podejmie Pogoń Szczecin. Obie drużyny znajdują się w środku ligowej stawki i liczą na przełamanie po ostatnich nie do końca udanych występach. Wojskowi z dorobkiem 12 punktów zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli, natomiast Portowcy zgromadzili dotychczas 10 oczek i plasują się na 12. pozycji. Dla obu ekip będzie to świetna okazja, by poprawić swoją sytuację i nabrać rozpędu w kontekście dalszej części sezonu.
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują dwa duety – Przemysław Pełka i Tomasz Wieszczycki (CANAL+) oraz Maciej Iwański i Radosław Gilewicz (TVP).
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: stream online
Potyczka pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin będzie dostępna również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, niedzielne spotkanie możesz obejrzeć poprzez platformę streamingową CANAL+ online. W tym momencie abonament kosztuje 65 złotych miesięcznie. Co warto podkreślić, opisywana promocja dotyczy oferty rocznej.
Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (28 września) o godzinie 17:30.
