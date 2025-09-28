Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami jeden z najciekawszych pojedynków w ramach tej kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w niedzielę, 28 września o godzinie 17:30.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Przed nami jedno z ciekawiej zapowiadających się starć 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa, która z dorobkiem 12 punktów zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli, podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Zespół Portowców zgromadził do tej pory 10 oczek i plasuje się na 12. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza że obie drużyny w ostatnich tygodniach szukają stabilizacji formy. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w niedzielę, 28 września o godzinie 17:30.

Legia Warszawa jest w lepszej formie od Pogoni Szczecin, a ponadto będzie miała atut własnego boiska. Dlatego stawiamy na wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu. Nasz typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

W Legii Warszawa przed nadchodzącym spotkaniem nie brakuje problemów kadrowych – Edward Iordanescu nie będzie mógł skorzystać z trzech kontuzjowanych piłkarzy – Henrique’a Arreiola, Claude’a Goncalvesa oraz Jeana-Pierre’a Nsame’a. Znacznie spokojniejsza sytuacja panuje w Pogoni Szczecin, gdzie jedynym nieobecnym pozostaje Leo Borges, wciąż leczący uraz. Dzięki temu ekipa Portowców może liczyć na niemal pełną kadrę w rywalizacji z warszawskim zespołem.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w ostatnich dwóch spotkaniach Ekstraklasy nie potrafiła sięgnąć po zwycięstwo – zanotowała remis 1:1 z Rakowem Częstochowa oraz bezbramkowe 0:0 z Jagiellonią Białystok, co dało jej zaledwie dwa punkty. Pogoń Szczecin zaliczyła jeszcze gorsze wyniki w lidze, przegrywając 0:1 z Koroną Kielce i 3:4 z Lechią Gdańsk. Jedynym pozytywnym akcentem dla ekipy Portowców był awans w Pucharze Polski – drużyna ze Szczecina otrzymała walkower 3:0 w meczu z Kotwicą Kołobrzeg.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach Legii Warszawa z Pogonią Szczecin rywalizacja była dość wyrównana. Legioniści odnieśli dwa zwycięstwa, Portowcy wygrali raz, a dwa spotkania zakończyły się remisem. Wyniki te pokazują, że choć Legia częściej wychodziła z tych meczów zwycięsko, Pogoń potrafiła sprawić problemy i urywać punkty stołecznej drużynie.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to mniej więcej 5.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Legia Warszawa Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2025 09:15 .

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Reca – Stojanović, Urbański, Szymański, Elitim, Weisshaupt – Colak

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Huja, Koutris – Biegański, Ulvestad, Greenwood – Juwara, Molnar, Grosicki

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w niedzielę, 28 września o godzinie 17:30.

