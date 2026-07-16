Kiedy i gdzie oglądać debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?

09:17, 16. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski rozpoczyna nowy rozdział w karierze. W nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca) pierwszy raz zagra w barwach Chicago Fire. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać debiut Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire?

Robert Lewandowski po czterech latach w FC Barcelonie zdecydował się na nowe wyzwanie. Z wyborem nowego klubu zwlekał, ale finalnie podpisał kontrakt z Chicago Fire. Do Stanów Zjednoczonych poleciał zaledwie kilka dni temu, ale miał już okazję, aby wziąć udział w treningu z nowym zespołem. Niewykluczone, że 37-latek zaliczy szybki debiut. Gregg Berhalter chce go wystawić w starciu z Vancouver.

Wszystko wskazuje więc na to, że Lewandowski zadebiutuje w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca). Mecz z Vancouver Whitecaps rozpocznie się o godzinie 02:30 czasu polskiego. Warto dodać, że sezon w MLS rozgrywany jest systemem wiosna – jesień. Oznacza to, że rozgrywki są w trakcie. „Strażacy” po 14. kolejkach zajmują 3. miejsce w Konferencji Wschodniej.

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Gdzie oglądać debiut Roberta Lewandowskiego?

Major League Soccer nie można oglądać w telewizji. Żadna ze stacji telewizyjnych w Polsce nie wykupiła praw do transmitowania amerykańskiej ligi. Największą przeszkodą są wysokie koszta. MLS na wyłączność pokazywana jest w Apple TV. Jeśli kibice chcą obejrzeć debiut Lewandowskiego w Chicago Fire, muszą założyć konto na platformie streamingowej i wykupić pakiet podstawowy w cenie 34,99 zł.

Debiut Lewandowskiego za darmo w STS TV

Alternatywę dla polskich kibiców przygotował bukmacher STS. Wszyscy klienci mogą oglądać MLS za darmo w usłudze STS TV. Aby odblokować transmisję meczu Chicago Fire – Vancouver Whitecaps wystarczy mieć konto u bukmachera oraz postawić dowolny kupon za m.in. 2 zł. Transmisja spotkania będzie dostępna w sekcji „Zakłady Live”.

Oglądaj debiut Lewandowskiego w Chicago Fire w STS TV

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