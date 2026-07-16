Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą o pierwsze trofeum w sezonie 2026/2027. Przed nami spotkanie o Superpuchar Polski. Oto przewidywane składy na mecz Lech - Górnik.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Przewidywane składy na mecz Lech – Górnik

Superpuchar Polski w tym roku odbędzie się tradycyjnie na stadionie mistrza Polski, a więc przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Nie tak dawno wokół meczu było spore zamieszanie, ponieważ PZPN chciał przenieść spotkanie do Wrocławia na stadion Tarczyński Arena. Finalnie do tego nie doszło. Co więcej, związek zdecydował, że żadna z drużyn nie otrzyma premii za udział w finałowym starciu.

Mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze odbędzie się w czwartek (16 lipca) o godzinie 19:00. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie obu drużyn w nowym sezonie. Serwis kkslech.com ujawnił, jak mogą wyglądać wyjściowe jedenastki obu ekip.

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W składzie Lecha Poznań przewidziani do gry są debiutanci jak Mateusz Lis czy Terry Yegbe. Na konferencji prasowej szkoleniowiec Kolejorza zapowiedział, że minuty otrzyma także Allahyar Sayyadmanesh. Ponadto na boisku powinniśmy zobaczyć liderów mistrza Polski jak Mikhel Ishak, Luis Palma, Antoni Kozubal czy Michał Gurgul.

Debiutantów nie zabraknie także po stronie Górnika Zabrze. Michal Gasparik może wystawić ich trzech: Philipp Schulze, Kacper Urbański i Erik Prekop. W wyjściowej jedenastce mogą znaleźć się również Maksym Chłań, Erik Janża, Lukas Sadilek czy Michal Sacek.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze wg. portalu kkslech.com:

Lech: Lis – Pereira, Mońka, Yegbe, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Walemark, Rodriguez, Palma – Ishak

Górnik: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Massimo, Sadilek, Kubicki, Urbański, Chłań – Prekop