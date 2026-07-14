Francja – Hiszpania: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.07.2026)

18:55, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Francja i Hiszpania zmierzą się ze sobą w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ousmane Dembele
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Francja – Hiszpania, gdzie oglądać?

Już we wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Hiszpanią. Trójkolorowi mają za sobą pewne zwycięstwo w ćwierćfinale nad Marokiem (2:0).

Hiszpanie natomiast przystąpią do tej rywalizacji po ciężkim boju z Belgią, który finalnie zakończył się ich zwycięstwem po golu w końcówce (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Francja – Hiszpania, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Hiszpania obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Hiszpania, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Francja – Hiszpania, sonda

Który zespół awansuje do finału?

  • Francja
  • Hiszpania
  • Francja
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Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Hiszpania?

Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Hiszpania?

Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (14 lipca) o godzinie 21:00.

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