Hiszpania – Belgia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy mistrzowie Europy zatrzymają rozpędzoną ekipę Rudiego Garcii? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 21:00.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Hiszpania – Belgia: gdzie oglądać?

Przed nami jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań ćwierćfinałowych mistrzostw świata 2026. W europejskim starciu Hiszpania zmierzy się z Belgią, a stawką będzie awans do półfinału, gdzie na zwycięzcę czeka już Francja. Obie reprezentacje marzą o grze o medale, dlatego emocji i piłkarskiej jakości z pewnością nie zabraknie. Początek tej potyczki w piątek, 10 lipca o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Belgia.

Hiszpania – Belgia: transmisja w TV

Pojedynek Hiszpanii z Belgią będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, albowiem na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Hiszpania – Belgia: stream online

Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/4 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Bardzo interesujący mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Hiszpania – Belgia: kursy bukmacherskie

Hiszpania Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2026 16:01

Hiszpania – Belgia: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Hiszpania – Belgia? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Belgia? Początek tego pojedynku w piątek (10 lipca) o godzinie 21:00.

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