Hiszpania – Belgia: gdzie oglądać?
Przed nami jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań ćwierćfinałowych mistrzostw świata 2026. W europejskim starciu Hiszpania zmierzy się z Belgią, a stawką będzie awans do półfinału, gdzie na zwycięzcę czeka już Francja. Obie reprezentacje marzą o grze o medale, dlatego emocji i piłkarskiej jakości z pewnością nie zabraknie. Początek tej potyczki w piątek, 10 lipca o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Belgia.
Hiszpania – Belgia: transmisja w TV
Pojedynek Hiszpanii z Belgią będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, albowiem na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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Hiszpania – Belgia: stream online
Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/4 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Bardzo interesujący mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Hiszpania – Belgia: kursy bukmacherskie
Hiszpania – Belgia: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego pojedynku w piątek (10 lipca) o godzinie 21:00.
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