Francja – Maroko, gdzie oglądać?
Już w czwartkowy późny wieczór rozpoczną się zmagania ćwierćfinałowe w Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zobaczymy w akcji reprezentację Francji, która zmierzy się z Marokiem. Trójkolorowi przystąpią do tego starcia po skromnej wygranej nad Paragwajem (1:0).
Marokańczycy natomiast w 1/8 finału stanęli na wysokości zadania. Lwy Atlasu rozbiły bowiem współgospodarza mundialu – Kanadę (3:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Francja – Maroko, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Francja – Maroko, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Francja – Maroko, sonda
Który zespół awansuje?
- Francja
- Maroko
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (9 lipca) o godzinie 22:00.
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