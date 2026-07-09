Francja i Maroko zmierzą się ze sobą w ćwierćfinałowym starciu Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Maroko, gdzie oglądać?

Już w czwartkowy późny wieczór rozpoczną się zmagania ćwierćfinałowe w Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zobaczymy w akcji reprezentację Francji, która zmierzy się z Marokiem. Trójkolorowi przystąpią do tego starcia po skromnej wygranej nad Paragwajem (1:0).

Marokańczycy natomiast w 1/8 finału stanęli na wysokości zadania. Lwy Atlasu rozbiły bowiem współgospodarza mundialu – Kanadę (3:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Francja – Maroko, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Maroko, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Francja – Maroko, sonda

Który zespół awansuje? Francja

Maroko Francja

Maroko 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Maroko? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Maroko? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (9 lipca) o godzinie 22:00.

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