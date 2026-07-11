Norwegia – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.07.2026)

Norwegia – Anglia: gdzie oglądać?
W 1/4 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Norwegia – Anglia. Ten europejski pojedynek to starcie wschodzącego giganta z weteranem imprez rangi mistrzowskiej. Norwegowie wyeliminowali już między innymi Brazylię i nie zamierzają na tym poprzestać. Anglicy mają doświadczenie z wygrywania ćwierćfinałów, ale czy to wystarczy do pokonania tego przeciwnika? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Norwegia – Anglia: transmisja w TV
Spotkanie Norwegia – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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Norwegia – Anglia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Norwegią a Anglią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Norwegia – Anglia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Norwegii
- Wygrana Anglii
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Norwegia – Anglia: kursy bukmacherskie
Spotkanie Norwegia – Anglia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (11 lipca) o godzinie 23:00.
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