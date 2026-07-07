Argentyna – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.07.2026)

Argentyna – Egipt, gdzie oglądać?
W 1/8 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Argentyna – Egipt. Dla mistrzów świata może to być kolejny mecz pułapka. W poprzedniej rundzie większość kibiców spodziewała się względnie łatwego zwycięstwa obrońcy tytułu, a tymczasem skończyło się dogrywką. Rzuty karne ma za sobą natomiast Egipt. Czy i tym razem przyjdzie na czekać tak długo na wyłonienie ćwierćfinalisty mundialu? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Argentyna – Egipt: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Egipt obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.
- Zobacz: terminarz MŚ 2026
Argentyna – Egipt: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Argentyną a Egiptem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Argentyna – Egipt: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Wygrana Egiptu
0 Votes
Argentyna – Egipt: kursy bukmacherskie
Spotkanie Argentyna – Egipt będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już we wtorek (7 lipca) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.