Argentyna – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.07.2026)

Argentyna - Egipt: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na wtorek 7 lipca.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna – Egipt, gdzie oglądać?

W 1/8 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Argentyna – Egipt. Dla mistrzów świata może to być kolejny mecz pułapka. W poprzedniej rundzie większość kibiców spodziewała się względnie łatwego zwycięstwa obrońcy tytułu, a tymczasem skończyło się dogrywką. Rzuty karne ma za sobą natomiast Egipt. Czy i tym razem przyjdzie na czekać tak długo na wyłonienie ćwierćfinalisty mundialu? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Argentyna – Egipt: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Egipt obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

Argentyna – Egipt: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Egiptem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Argentyna Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 17:04

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Egipt? Spotkanie Argentyna – Egipt będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Egipt? Mecz odbędzie się już we wtorek (7 lipca) o godzinie 18:00.

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