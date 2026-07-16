Argentynie grozi kara od FIFA. Piłkarze wnieśli kontrowersyjną flagę

Kontrowersyjna flaga po meczu z Anglią
Jak informuje The Athletic, FIFA może wszcząć postępowanie wobec reprezentacji Argentyny po wydarzeniach, do których doszło po zwycięstwie nad Anglią w półfinale mistrzostw świata.
Po końcowym gwizdku Giovani Lo Celso i Nicolas Otamendi świętowali z transparentem z napisem „Las Malvinas son Argentinas” („Malwiny są argentyńskie”). Baner miał wcześniej pojawić się na trybunach, a następnie został wniesiony na murawę i rozłożony przez zawodników.
Hasło odnosi się do Falklandów (Malwinów) – terytorium będącego przedmiotem wieloletniego sporu między Argentyną a Wielką Brytanią.
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FIFA może wszcząć postępowanie
Przepisy FIFA i IFAB zabraniają eksponowania na boisku politycznych haseł, symboli i transparentów. Organizator rozgrywek może nałożyć sankcje zarówno na zawodników, jak i na reprezentację.
Na razie FIFA czeka na oficjalne raporty sędziów i delegatów z meczu. Dopiero po ich analizie zapadnie decyzja, czy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
Nie wiadomo jeszcze, czy ewentualne działania federacji będą miały wpływ na Argentynę przed finałem mistrzostw świata ze Hiszpanią.