Argentynie grozi kara od FIFA. Piłkarze wnieśli kontrowersyjną flagę

08:19, 16. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  The Athletic

Reprezentacja Argentyny może zostać ukarana przez FIFA po półfinale mistrzostw świata z Anglią. Powodem jest flaga dotycząca spornego terytorium, z którą piłkarze świętowali awans do finału.

Argentyńscy piłkarze z kontrowersyjnym transparentem
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Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Argentyńscy piłkarze z kontrowersyjnym transparentem

Kontrowersyjna flaga po meczu z Anglią

Jak informuje The Athletic, FIFA może wszcząć postępowanie wobec reprezentacji Argentyny po wydarzeniach, do których doszło po zwycięstwie nad Anglią w półfinale mistrzostw świata.

Po końcowym gwizdku Giovani Lo Celso i Nicolas Otamendi świętowali z transparentem z napisem „Las Malvinas son Argentinas” („Malwiny są argentyńskie”). Baner miał wcześniej pojawić się na trybunach, a następnie został wniesiony na murawę i rozłożony przez zawodników.

Hasło odnosi się do Falklandów (Malwinów) – terytorium będącego przedmiotem wieloletniego sporu między Argentyną a Wielką Brytanią.

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FIFA może wszcząć postępowanie

Przepisy FIFA i IFAB zabraniają eksponowania na boisku politycznych haseł, symboli i transparentów. Organizator rozgrywek może nałożyć sankcje zarówno na zawodników, jak i na reprezentację.

Na razie FIFA czeka na oficjalne raporty sędziów i delegatów z meczu. Dopiero po ich analizie zapadnie decyzja, czy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Nie wiadomo jeszcze, czy ewentualne działania federacji będą miały wpływ na Argentynę przed finałem mistrzostw świata ze Hiszpanią.

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