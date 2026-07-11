Argentyna – Szwajcaria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (12.07.2026)

Argentyna - Szwajcaria: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na niedzielę 12 lipca.

fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi w meczu z Algierią

Argentyna – Szwajcaria, gdzie oglądać?

12 czerwca w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się mecz 1/4 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle odbędzie się mecz Argentyna– Szwajcaria. Eksperci nie mają problemu ze wskazaniem faworyta tej rywalizacji. Jej faworyt miał jednak ogromne kłopoty z dotarciem do ćwierćfinału mundialu. Łatwo nie mieli również Szwajcarzy, którzy bycie w najlepszej ósemce turnieju traktują jako sukces. Po wyeliminowaniu obrońcy trofeum za mistrzostwo świata w kraju zapanowałaby jednak euforia. Czy sztuka ta uda się Szwajcarom? Zapobiec temu spróbuje między innymi najlepszy strzelec w historii mundialu – Leo Messi. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Argentyna – Szwajcaria: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Szwajcaria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Argentyna – Szwajcaria: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Szwajcarią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Argentyna Szwajcaria 1.72 3.47 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2026 18:05

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Szwajcaria? Spotkanie Argentyna – Szwajcaria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Szwajcaria? Mecz odbędzie się już w niedzielę (12 lipca) o godzinie 03:00.

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