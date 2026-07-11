Argentyna – Szwajcaria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (12.07.2026)

Argentyna – Szwajcaria, gdzie oglądać?
12 czerwca w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się mecz 1/4 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle odbędzie się mecz Argentyna– Szwajcaria. Eksperci nie mają problemu ze wskazaniem faworyta tej rywalizacji. Jej faworyt miał jednak ogromne kłopoty z dotarciem do ćwierćfinału mundialu. Łatwo nie mieli również Szwajcarzy, którzy bycie w najlepszej ósemce turnieju traktują jako sukces. Po wyeliminowaniu obrońcy trofeum za mistrzostwo świata w kraju zapanowałaby jednak euforia. Czy sztuka ta uda się Szwajcarom? Zapobiec temu spróbuje między innymi najlepszy strzelec w historii mundialu – Leo Messi. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Argentyna – Szwajcaria: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Szwajcaria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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Argentyna – Szwajcaria: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Argentyną a Szwajcarią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Argentyna – Szwajcaria: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Wygrana Szwajcarii
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Argentyna – Szwajcaria: kursy bukmacherskie
Spotkanie Argentyna – Szwajcaria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (12 lipca) o godzinie 03:00.
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