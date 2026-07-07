Szwajcaria – Kolumbia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.07.2026)

Szwajcaria zagra z Kolumbią w meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Starcie na BC Place w Vancouver odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 22:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Szwajcaria – Kolumbia: gdzie oglądać?

Szwajcaria i Kolumbia powalczą we wtorek na obiekcie BC Place w Vancouver o awans do ćwierćfinału tegorocznego mundialu. Piłkarze Murata Yakina rozkręcają się z każdym kolejnym meczem. Trzy zwycięstwa z rzędu pokazują, że zostali zbyt wcześniej skreśleni po inauguracyjnym remisie z Kraterem (1:1). W fazie pucharowej Helweci pewnie ograli Algierię (2:0).

Po drugiej stronie stanie niepokonana Kolumbia. Drużyna Nestora Lorenzo w ostatnich sześciu spotkaniach odniosła pięć zwycięstw i raz zremisowała. Los Cafeteros szczególnie imponują organizacją gry w defensywie, a jedyny remis podczas mundialu zanotowali z Portugalią. W poprzedniej fazie turnieju skromnie pokonali Ghanę (1:0).

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Szwajcaria – Kolumbia: transmisja w TV

Spotkanie Szwajcarii z Kolumbią będzie można śledzić na żywo w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do ćwierćfinału mundialu skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Szwajcaria – Kolumbia: stream online

Mecz Szwajcaria – Kolumbia będzie również transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest całkowicie darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 22:00 czasu polskiego.

Szwajcaria – Kolumbia: sonda

Kto awansuje do ćwierćfinału mundialu? Szwajcaria

Kolumbia Szwajcaria

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Szwajcaria – Kolumbia: kursy bukmacherskie

Szwajcaria Kolumbia 3.50 3.10 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 18:05

Gdzie oglądać mecz Szwajcaria – Kolumbia? Mecz będzie dostępny na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP. Kiedy odbędzie się spotkanie Szwajcaria – Kolumbia? Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 7 lipca, o godzinie 22:00.

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