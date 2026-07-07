Szwajcaria – Kolumbia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.07.2026)

Szwajcaria – Kolumbia: gdzie oglądać?
Szwajcaria i Kolumbia powalczą we wtorek na obiekcie BC Place w Vancouver o awans do ćwierćfinału tegorocznego mundialu. Piłkarze Murata Yakina rozkręcają się z każdym kolejnym meczem. Trzy zwycięstwa z rzędu pokazują, że zostali zbyt wcześniej skreśleni po inauguracyjnym remisie z Kraterem (1:1). W fazie pucharowej Helweci pewnie ograli Algierię (2:0).
Po drugiej stronie stanie niepokonana Kolumbia. Drużyna Nestora Lorenzo w ostatnich sześciu spotkaniach odniosła pięć zwycięstw i raz zremisowała. Los Cafeteros szczególnie imponują organizacją gry w defensywie, a jedyny remis podczas mundialu zanotowali z Portugalią. W poprzedniej fazie turnieju skromnie pokonali Ghanę (1:0).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Szwajcaria – Kolumbia: transmisja w TV
Spotkanie Szwajcarii z Kolumbią będzie można śledzić na żywo w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do ćwierćfinału mundialu skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.
Szwajcaria – Kolumbia: stream online
Mecz Szwajcaria – Kolumbia będzie również transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest całkowicie darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 22:00 czasu polskiego.
Szwajcaria – Kolumbia: sonda
Kto awansuje do ćwierćfinału mundialu?
- Szwajcaria
- Kolumbia
0 Votes
Szwajcaria – Kolumbia: kursy bukmacherskie
Mecz będzie dostępny na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 7 lipca, o godzinie 22:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.