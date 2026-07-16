Motor straci najlepszego strzelca?! Czubak na radarze zagranicznego klubu

09:35, 16. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  goal.philnews.com

Karol Czubak ma za sobą świetny sezon, w którym był wicekrólem strzelców Ekstraklasy. Z doniesień serwisu goal.philnews.com wynika, że reprezentant Polski może opuścić Motor Lublin. Interesuje się nim Omonia Nikozja, czyli mistrz ligi cypryjskiej.

Karol Czubak
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak w kręgu zainteresowań Omonii Nikozja

Karol Czubak pod koniec stycznia tamtego roku został sprzedany przez Arkę Gdynia do KV Kortrijk za 700 tysięcy euro. Pierwsza zagraniczna przygoda w karierze napastnika trwała jedynie sześć miesięcy. Trzeba otwarcie powiedzieć, że nie była ona udana. Reprezentant Polski wystąpił zaledwie w 8 meczach, w których nie strzelił gola, ale zaliczył jedną asystę.

Szybko zdecydował się na powrót do PKO BP Ekstraklasy. Gdy pojawiła się okazja, skorzystał z niej i podpisał kontrakt z Motorem Lublin. Powrót do Polski okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ 26-latek zaliczył świetny sezon. Zadebiutował nawet w reprezentacji Polski.

760 PLN w promocji powitalnej dla nowych klientów STS. Odbierz z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Czubak w poprzednim sezonie strzelił 18 bramek w 32 meczach i został wicekrólem strzelców Ekstraklasy. Bardzo dobra forma zaowocowała nie tylko debiutem z orzełkiem na piersi, ale także ponownym zainteresowaniem zagranicznych klubów. Z informacji serwisu goal.philnews.com wynika, że napastnik przykuł uwagę mistrza Cypru – Omonii Nikozja.

Omonia Nikozja zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a niedawno z klubem pożegnał się podstawowy napastnik. Cypryjczycy szukają więc nowej dziewiątki, a Czubak jest jednym z kandydatów. Źródło podkreśla, że kwestie finansowe nie będą problemem. Jeśli 22-krotny mistrz kraju zdecyduje się usiąść do rozmów, powinni szybko dojść do porozumienia z Motorem Lublin.

Czubak nie zamyka się na zagraniczny transfer. W przeszłości podkreślał, że chciałby raz jeszcze spróbować sił za granicą. Celował jednak w ligi TOP5 w Europie, więc trudno powiedzieć jak podejdzie do ewentualnej oferty ligi cypryjskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości