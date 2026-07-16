Motor straci najlepszego strzelca?! Czubak na radarze zagranicznego klubu

Karol Czubak ma za sobą świetny sezon, w którym był wicekrólem strzelców Ekstraklasy. Z doniesień serwisu goal.philnews.com wynika, że reprezentant Polski może opuścić Motor Lublin. Interesuje się nim Omonia Nikozja, czyli mistrz ligi cypryjskiej.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak w kręgu zainteresowań Omonii Nikozja

Karol Czubak pod koniec stycznia tamtego roku został sprzedany przez Arkę Gdynia do KV Kortrijk za 700 tysięcy euro. Pierwsza zagraniczna przygoda w karierze napastnika trwała jedynie sześć miesięcy. Trzeba otwarcie powiedzieć, że nie była ona udana. Reprezentant Polski wystąpił zaledwie w 8 meczach, w których nie strzelił gola, ale zaliczył jedną asystę.

Szybko zdecydował się na powrót do PKO BP Ekstraklasy. Gdy pojawiła się okazja, skorzystał z niej i podpisał kontrakt z Motorem Lublin. Powrót do Polski okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ 26-latek zaliczył świetny sezon. Zadebiutował nawet w reprezentacji Polski.

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Czubak w poprzednim sezonie strzelił 18 bramek w 32 meczach i został wicekrólem strzelców Ekstraklasy. Bardzo dobra forma zaowocowała nie tylko debiutem z orzełkiem na piersi, ale także ponownym zainteresowaniem zagranicznych klubów. Z informacji serwisu goal.philnews.com wynika, że napastnik przykuł uwagę mistrza Cypru – Omonii Nikozja.

Omonia Nikozja zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a niedawno z klubem pożegnał się podstawowy napastnik. Cypryjczycy szukają więc nowej dziewiątki, a Czubak jest jednym z kandydatów. Źródło podkreśla, że kwestie finansowe nie będą problemem. Jeśli 22-krotny mistrz kraju zdecyduje się usiąść do rozmów, powinni szybko dojść do porozumienia z Motorem Lublin.

Czubak nie zamyka się na zagraniczny transfer. W przeszłości podkreślał, że chciałby raz jeszcze spróbować sił za granicą. Celował jednak w ligi TOP5 w Europie, więc trudno powiedzieć jak podejdzie do ewentualnej oferty ligi cypryjskiej.