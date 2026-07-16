Zapadła decyzja w sprawie transferu Kane’a do Barcelony! To przesądzone

Barcelona widziała w Harrym Kanie kandydata do roli podstawowego napastnika. Bayern Monachium zajął jednak jednoznaczne stanowisko w sprawie przyszłości Anglika.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern zamknął drzwi przed Barceloną

Harry Kane nie trafi tego lata do Barcelony. Bayern Monachium nie zamierza rozpoczynać negocjacji w sprawie sprzedaży swojego napastnika.

Jak informuje El Nacional, Max Eberl jednoznacznie wykluczył możliwość odejścia Anglika. Stanowisko niemieckiego klubu dotyczy zarówno zainteresowania Barcelony, jak i Al Hilal.

Kane ma pozostać najważniejszym zawodnikiem ofensywy Bayernu. W Monachium cenią jego skuteczność, doświadczenie oraz pozycję w szatni. Klub nie widzi powodów, by rezygnować z piłkarza o tak dużym wpływie na grę zespołu.

Dla Barcelony to poważna komplikacja. Hansi Flick uważał Kane’a za bardzo atrakcyjną opcję do wzmocnienia ataku. Anglik pasował do jego planu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Harry Kane nie jest na sprzedaż

Barcelona mogłaby zaoferować napastnikowi ważną rolę sportową, ale samo porozumienie z zawodnikiem nie wystarczyłoby do przeprowadzenia transferu. Bayern nie chce rozmawiać o jego odejściu.

Władze niemieckiego klubu planują również rozpocząć działania w sprawie przedłużenia kontraktu Kane’a. Nowa umowa jeszcze bardziej ograniczyłaby możliwość transferu w kolejnych oknach.

Decyzja Bayernu oznacza, że Barcelona musi skupić się na innych kandydatach do wzmocnienia ataku. Kane był rozważany między innymi jako alternatywa dla Juliana Alvareza, ale ten kierunek został już zamknięty.

Bayern uznaje sprawę za zakończoną. Angielski napastnik ma pozostać w Monachium i nadal pełnić kluczową rolę w zespole.