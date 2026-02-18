Karabach – Newcastle: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (18 lutego) mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Karabach – Newcastle, gdzie oglądać?

W 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Karabach – Newcastle. Kibice mistrza Azerbejdżanu zaznali już w tej edycji wielu miłych chwil dzięki występom swoich ulubieńców. W środowy wieczór czeka ich absolutnie wyjątkowy moment w postaci pucharowej potyczki z klubem z Premier League. Anglicy to wyraźny faworyt, ale to nie przesądza przecież o ich zwycięstwie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Karabach – Newcastle

Karabach – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Karabach – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.

Karabach – Newcastle, transmisja online

Mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów z udziałem Karabachu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Karabach – Newcastle, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Karabachu

Remis

Wygrana Newcastle Wygrana Karabachu

Remis

Wygrana Newcastle 0 Votes

Karabach – Newcastle, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Newcastle United. Kurs na takie zdarzenie to 1.35, przy współczynniku 7.70 na wygraną Karabachu. Remis wyceniono kursem 5.45.

FK Karabach Newcastle 7.70 5.45 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 18:12

Gdzie oglądać mecz Karabach – Newcastle? Spotkanie Karabach – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Karabach – Newcastle? Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.