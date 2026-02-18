REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Karabach – Newcastle, gdzie oglądać?
W 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Karabach – Newcastle. Kibice mistrza Azerbejdżanu zaznali już w tej edycji wielu miłych chwil dzięki występom swoich ulubieńców. W środowy wieczór czeka ich absolutnie wyjątkowy moment w postaci pucharowej potyczki z klubem z Premier League. Anglicy to wyraźny faworyt, ale to nie przesądza przecież o ich zwycięstwie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Karabach – Newcastle
Karabach – Newcastle, transmisja w TV
Spotkanie Karabach – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.
Karabach – Newcastle, transmisja online
Mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów z udziałem Karabachu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Karabach – Newcastle, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Karabachu
- Remis
- Wygrana Newcastle
Karabach – Newcastle, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Newcastle United. Kurs na takie zdarzenie to 1.35, przy współczynniku 7.70 na wygraną Karabachu. Remis wyceniono kursem 5.45.
Spotkanie Karabach – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (18 lutego) o godzinie 18:45.
