Karabach Agdam – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2026)

Karabach – Newcastle: typy bukmacherskie

W 1/16 finału Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji, w którą trudno byłoby uwierzyć na początku fazy ligowej. Karabach Agdam stał się jedną z rewelacji i nieoczekiwanie znalazł się na etapie pucharowym. Azerowie o awans do kolejnej rundy zagrają z Newcastle United. Anglicy to wyraźny faworyt tego dwumeczu, jednak pierwsze spotkanie przyjdzie im rozegrać na wyjeździe. Punkty na Tofiq Bahramov Stadium straciły już takie marki jak Eintracht i Chelsea, stąd goście muszą podejść do rywala z szacunkiem. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Karabach – Newcastle: ostatnie wyniki

Karabach w rozgrywkach ligowych plasuje się na drugim miejscu. Aktualnie legitymuje się serią trzech zwycięstw z rzędu. Wcześniej niespodziewanie przegrał jednak z Kapaz, co zwiększyło ich stratę do liderującego Sabah Baku do czterech oczek.

Newcastle w miniony weekend pokonało 3:1 Aston Villę w Pucharze Anglii. Awans do kolejnej rundy krajowego pucharu był kontynuacją udanego występu w Premier League, gdzie Sroki okazały się lepsze od Tottenhamu (2:1). Wcześniej Newcastle miało serię pięciu meczów bez zwycięstwa.

Karabach – Newcastle: historia

Kluby te dotychczas nie zagrały ze sobą ani razu.

Karabach – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Newcastle United, czego dowodzi kurs 1.40, przy współczynniku rzędu 7.00 na sukces Karabachu. Remis wyceniono kursem około 5.00.

Karabach – Newcastle: kto wygra?

Karabach – Newcastle: przewidywane składy

Karabach: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade

Karabach – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Karabach – Newcastle odbędzie się w środę (18 lutego) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

