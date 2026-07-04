Jednak nie Real Madryt. Dwaj giganci chcą Enzo Fernandeza

Enzo Fernandez na pewno nie trafi do Realu Madryt. Królewscy zdementowali wszystkie plotki transferowe. Gianluigi Longari informuje, że o piłkarza zabiega Arsenal i Man City.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez na radarze Man City oraz Arsenalu

Enzo Fernandez poprzedniego sezonu raczej nie zaliczy do udanych. Pod względem indywidualnym był on co prawda przyzwoity, ale drużynowo Chelsea kompletnie rozczarowała. Londyńczycy zajęli 10. miejsce w Premier League, przez co nie zagrają w europejskich pucharach. Na dodatek Argentyńczyk na moment został odsunięty od zespołu ze względu na medialne wypowiedzi.

W jednym z wywiadów otwarcie zakomunikował, że chciałby przeprowadzić się do Hiszpanii i zamieszkać w Madrycie. Było to w czasie, gdy media informowały o zainteresowaniu piłkarzem ze strony Realu Madryt. Nie jest tajemnicą, że Los Blancos to wymarzony klub mistrza świata z 2022 roku. Wygląda jednak na to, że nie trafi na Bernabeu, a przynajmniej nie w trwającym oknie transferowym.

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Real Madryt publicznie zaprzeczył wszystkim plotkom dot. potencjalnego transferu Enzo Fernandeza. Nie oznacza to, że 25-latek w ogóle nie zmieni otoczenia. Gianluigi Longari przekazał, że o Argentyńczyka zabiegają dwa inne kluby z Premier League. Środkowy pomocnik ma być na radarze Manchesteru City oraz Arsenalu. Agent piłkarz oficjalnie powiedział, że szukają sposobu na odejście.

Niedawno nowym trenerem The Blues został Xabi Alonso. Hiszpański taktyk chciałby, żeby Fernandez został w Chelsea. Ma pomysł jak wkomponować go ponownie w drużynę. Trzeba się więc przygotować na długą sagę transferową. Więcej powinno wyjaśnić się bezpośrednio po Mistrzostwach Świata, w których zawodnik bierze udział razem z reprezentacją Argentyny.