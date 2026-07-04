Bielsa może przejąć uczestnika mundialu. Z Urugwajem była kompromitacja

16:40, 4. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ovacion

Marcelo Bielsa nie będzie dłużej selekcjonerem reprezentacji Urugwaju. Z doniesień serwisu Ovacion wynika, że doświadczony trener jest brany pod uwagę do pracy z reprezentacją Ekwadoru.

Marcelo Bielsa
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa może przejąć reprezentację Ekwadoru

Reprezentacja Urugwaju nie będzie najlepiej wspominać Mistrzostw Świata 2026. W grupie H zajęli dopiero 3. miejsce z dorobkiem 2 punktów. Nie dało im to nawet awansu spośród 8 z 12 najlepszych drużyn, które finiszowały na 3. miejscu. Odpadli w fazie grupowej, a Marcelo Bielsa zdecydował się ustąpić ze stanowiska selekcjonera. Doświadczony taktyk został uznany za winnego dużej kompromitacji.

Mimo niepowodzenia z Urugwajem były trener m.in. Leeds United szybko może znaleźć pracę. Z informacji serwisu Ovacion wynika, że znalazł się wśród kandydatów na selekcjonera reprezentacji Ekwadoru. Oni zakończyli mundial na etapie 1/16 finału.

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Ekwadorczyków na Mistrzostwach Świata prowadził rodak Bielsy, czyli Sebastian Beccacece. Tamtejsza federacja zdecydowała jednak nie wiązać przyszłości z obecnym szkoleniowcem. Decyzja o wyborze nowego selekcjonera jeszcze nie zapadła, ale 70-latek jest jednym z poważniejszych kandydatów. Warto dodać, że ma duże doświadczenie w pracy z drużynami narodowymi.

Oprócz reprezentacji Urugwaju pracował także z Chile (2007-2011) oraz z Argentyną (1998-2004). W 2004 roku jako selekcjoner olimpijskiej reprezentacji Albicelestes zdobył z nią złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Jako trener klubowy prowadził m.in. Lille, Leeds United, Marsylię, Athletic Bilbao czy Velez Sarsfield.

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