Z Pogoni Szczecin do Betclic 1. Ligi. Transfer dopięty

15:50, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Szczecin kilka tygodni temu poinformowała o rozstaniu z Krzysztofem Kamińskim. Doświadczony bramkarz wylądował w Betclic 1. Lidze. Jego transfer właśnie potwierdziła Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Krzysztof Kamiński
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Kamiński

Oficjalnie: Krzysztof Kamiński wzmocnił Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Szczecin buduje nową rzeczywistość. Już kilka tygodni temu Portowcy poinformowali o rozstaniach ze sporą liczbą piłkarzy. W tym gronie znalazł się Krzysztof Kamiński. Doświadczony bramkarz jeszcze nie ma zamiaru kończyć karierę i właśnie znalazł sobie nowego pracodawcę. 35-latek wylądował w Betclic 1. Lidze, zostając nowym zawodnikiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Pierwszoligowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił przyjście Krzysztofa Kamińskiego. Na 35-latka czekać będzie spore wyzwanie, ponieważ zastąpi między słupkami Pawła Kieszka. Były golkiper Pogoni Szczecin jednak ma umiejętności, którymi może się wyróżniać na poziomie Betclic 1. Ligi.

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Bardzo się cieszę, że dołączam do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. To klub, który w ostatnich latach wykonał ogromną pracę i swoją postawą na boisku udowodnił, że sukces nie jest przypadkiem. Z zewnątrz widać, że panuje tu świetna atmosfera, pracują tutaj ambitni ludzie i realizowany jest jasno określony kierunek rozwoju. To miało dla mnie duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji – powiedział bramkarz cytowany przez stronę Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Krzysztof Kamiński w poprzednim sezonie rozegrał cztery spotkania między słupkami Pogoni Szczecin. Bramkarz nie zdołał zachować czystego konta.

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