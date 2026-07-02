Hiszpania – Austria: gdzie oglądać?
Przed nami spotkanie 1/16 finału mistrzostw świata, w którym Hiszpania podejmie Austrię. Naprzeciw siebie staną zwycięzca grupy H oraz drugi zespół grupy J. Faworytem potyczki jest reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego, choć drużyna Ralfa Rangnicka z pewnością ma argumenty, by postawić rywalom trudne warunki. Początek tej rywalizacji w czwartek, 2 lipca o godzinie 21:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Austria.
Hiszpania – Austria: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy Hiszpanami a Austriakami znajdziesz w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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Hiszpania – Austria: stream online
Spotkanie w ramach 1/16 finału tegorocznego mundialu oczywiście będzie transmitowane również w internecie. Potyczkę obejrzysz bowiem w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
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Hiszpania – Austria: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego pojedynku w czwartek (2 lipca) o godzinie 21:00.
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