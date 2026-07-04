Oto faworyt do wygrania mundialu! Na ten finał są największe szanse

Reprezentacja Francji jest największym faworytem do wygrania Mistrzostw Świata 2026. Według wyliczeń OptaJose, Kylian Mbappe i spółka mają aż 23% szans na triumf. Największe szanse na finał ma oczywiście wspomniana Francja, a także Argentyna.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trofeum mistrzostw świata

Francja faworytem mundialu. Największe szanse na finał z Argentyną

Tylko 16 drużyn pozostało w grze o mistrzostwo świata. Przed nami 1/8 finału, gdzie nie zabraknie niespodziewanych drużyn. Awans do najlepszej szesnastki wywalczył m.in. Paragwaj, Egipt, Kanada, Meksyk czy Stany Zjednoczone. Obecni są również najwięksi faworyci typowani do zwycięstwa jeszcze przed startem mundialu jak Francja, Argentyna czy Hiszpania.

Z wyliczeń OPTA wynika, że jedna z drużyn jest zdecydowanym faworytem do końcowego zwycięstwa. Przed startem 1/8 finału największe szanse na końcowy triumf ma Francja (23%). Tuż za nimi jest Argentyna (16%), Hiszpania (13%) oraz Brazylia (9%).

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Faworyci do zwycięstwa mundialu wg. OPTA:

Francja – 23% szans Argentyna – 16% Hiszpania – 13% Brazylia – 9% Anglia – 8%

Cristiano Ronaldo i spółka mają tylko 5% szans na końcowy triumf. Wynika to z faktu, że w następnej rundzie zmierzą się z Hiszpanią. Najmniejsze szanse na zwycięstwo ma Paragwaj oraz Egipt. Według wyliczeń Opty obie drużyny mają równo 0% szans na triumf.

1 – De cara a los octavos de final, #Francia 🇫🇷 se postula como la gran favorita a ganar el #Mundial según el modelo predictivo de Opta con un 29%.



Le siguen #Argentina con un 16% y #España 🇪🇸 con un 13%.



Videncia. pic.twitter.com/GWLhuqEx36 — OptaJose (@OptaJose) July 4, 2026

Z tego wynika, że największe szanse na finał ma Francja oraz Argentyna. Jeśli wspomniane drużyny dostaną się do wielkiego finału, kibiców czeka powtórka meczu z Mistrzostw Świata 2022. Wtedy górą była ekipa Leo Messiego, która pokonała Les Bleus w rzutach karnych.