Korona Kielce buduje skład na nowy sezon. Jak się okazuje, poznaliśmy już plany klubu wobec Marcina Cebuli. Wygasający kontrakt doświadczonego pomocnika nie zostanie przedłużony - donosi portal Wkielcach.info.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Marcin Cebula opuści Koronę Kielce!

Korona Kielce aktywnie pracuje na rynku transferowym. Scyzoryki dopięły już jedno głośne wzmocnienie. Do zespołu trafił Patrik Hellebrand. Tymczasem dowiadujemy się, że klub dokonuje kolejnych ruchów kadrowych. Z informacji przekazanych przez portal Wkielcach.info dowiadujemy się, że przyszłość Marcina Cebuli już się wyjaśniła. Doświadczony pomocnik zmieni bowiem otoczenie.

Wspomniane źródło zdradza, że Korona Kielce nie przedłuży kontraktu z Marcinem Cebulą. A wygasł on już w zasadzie 30 czerwca. Tym samym zawodnik definitywnie stanie się wolnym agentem i może rozglądać się za nowym pracodawcą. Na ten moment nie znamy żadnego potencjalnego kierunku, gdzie mógłby wybrać się 30-latek, aby kontynuować karierę piłkarską.

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Marcin Cebula swego czasu był jednym z najlepszych pomocnik w PKO Ekstraklasie. Zawodnik ocierał się nawet o reprezentację Polski. Niestety doskonała forma 30-latka został zahamowana przez ciężką kontuzję. Wychowanek Scyzorów od tamtej chwili nie potrafił już czarować na boisku.

W minionym sezonie Marcin Cebula rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w koszulce Korony Kielce. Doświadczony środkowy pomocnik nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.