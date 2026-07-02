Portugalia – Chorwacja: gdzie oglądać?
Portugalia podejmie Chorwację w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu 1/16 finału mistrzostw świata. Naprzeciw siebie staną druga drużyna grupy K oraz drugi zespół grupy L. To starcie można określić mianem pojedynku piłkarskich legend, ponieważ Cristiano Ronaldo zmierzy się z Luką Modriciem. Początek tej interesującej rywalizacji w piątek, 3 lipca o godzinie 01:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Chorwacja.
Portugalia – Chorwacja: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy Portugalczykami a Chorwatami znajdziesz w telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Maciej Iwański i Dawid Sut.
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Portugalia – Chorwacja: stream online
Spotkanie w ramach 1/16 finału tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Portugalia – Chorwacja: kursy bukmacherskie
Portugalia – Chorwacja: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego pojedynku już w piątek (3 lipca) o godzinie 01:00.
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