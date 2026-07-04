Real Madryt zarobił fortunę za darmo. Majstersztyk Pereza

Real Madryt zarobił 122,5 mln euro na zawodnikach, których w poprzednim sezonie nie było nawet w klubie. Marca zaprezentowała zestawienie, które robi duże wrażenie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ponad 100 mln euro dla Realu Madryt. Perez rozbił bank

Real Madryt to jeden z najlepszych klubów na świecie. Nie każdy piłkarz, który wywodzi się z akademii La Fabrica, ma szanse zadebiutować w pierwszym składzie lub zostać do niego włączony na dłuższy czas. Taki los spotkał m.in. Nico Paza, Victora Munoza czy Mario Gilę. Zawodnicy, którzy dysponują większym potencjałem, są sprzedawani, ale Królewscy zachowują znaczny procent od kolejnych transferów.

W ten sposób zarobili już 122,5 mln euro, o czym poinformował dziennik Marca. Na wspomnianą kwotę złożyło się pięć transakcji z piłkarzami, których w poprzednim sezonie nie było w klubie. Florentino Perez znalazł fantastyczny sposób na dodatkowy zarobek.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Największa część pochodzi ze sprzedaży Nico Paza. Sytuacja z Argentyńczykiem wydaje się na pierwszy rzut oka dość kuriozalna. Real sprzedał go do Como za ok. 6 mln euro, odkupił za 9 mln euro, a następnie ponownie sprzedał do włoskiego klubu za 60 mln euro.

Pracodawcę w letnim oknie transferowym zmienił także Victor Munoz, który przeniósł się do Liverpoolu. Z transferu Hiszpana na konto Los Blancos trafi 20 milionów euro. Kolejne 15 milionów euro to kwota za zmianę barw Mario Gily, który przeniósł się do Milanu. Tyle samo dostaną za Alvaro Rodrigueza, który przenosi się do Bournemouth. Ten sam kierunek obrał Alex Jimenez, a Real zarobi 12,5 mln euro.

Piłkarze, którzy zmienili klub, a Real Madryt dostanie procent od transferu: